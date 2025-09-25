Şirketin finansal göstergelerine bakıldığında, ASELSAN'ın hasılatında 2022-2024 döneminde yüzde 25 artış oldu. Bu hasılat artışı 2024 yılında yüzde 13 olarak gerçekleşti.

ASELSAN'ın ihracatı ise bu dönemde 304 milyon dolardan 508 milyon dolara yükseldi. Şirketin net karı 2023'te 10,5 milyar lirayken, 2024'te yüzde 45 artışla 15,2 milyar liraya ulaştı.

ASELSAN'ın bu yılın ilk yarısında elde ettiği hasılat ise yüzde 11 artışla 53,7 milyar lira oldu. Aynı dönemde net karı yüzde 30 artarak 6,4 milyar liraya çıkan ASELSAN, büyümeye devam ediyor.