Türkiye’nin savunma teknolojilerinde öncü şirketi ASELSAN, finansal performansıyla da öne çıktı. Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler arasında 1 trilyon lira piyasa değerini aşarak tarihi bir eşiği geçen ASELSAN, bu alanda ilk olma unvanını kazandı. Savunma sanayindeki liderliğini finansal başarısıyla da pekiştiren şirket, yatırımcıların güvenini perçinlemeyi başardı.
Türkiye’de savunma teknolojilerinin gelişiminde ve dönüşümünde öncü rol oynamayı sürdüren ASELSAN, yerli ve milli çözümleriyle hem ordunun modernizasyonuna hem de küresel savunma sanayindeki rekabet gücüne katkı sağlıyor. ASELSAN, finansal performansıyla da göz dolduruyor.
Borsada, kısa ve orta vadedeki küresel risklerdeki azalma ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının faiz indirimi patikasına bağlı olarak yükseliş devam ediyor. Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine başlamasıyla risk iştahı artarken, yurt içi piyasalarda ekonomi yönetiminin attığı adımların pozitif yansımaları izleniyor.
Yurt içinde yürütülen dezenflasyon sürecindeki olumlu seyir ve Fed'in faiz indirim döngüsüne tekrar başlaması, BIST 100 endeksindeki yükselişi destekledi. Bu süreçte Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 26 Ağustos'ta 11.605,30 puanla rekor kırdı.
Türkiye'nin dış politikada attığı etkili adımlar da yurt içi piyasalarda risk iştahını artırırken, bu durum yükselişleri destekledi. İhracat odaklı strateji benimseyen ASELSAN'nın bu süreçteki performansı dikkati çekti. ASELSAN, Borsa İstanbul'da endekslere dahil şirketler arasında piyasa değeri 1 trilyon lirayı aşan ilk şirket oldu.
ASELSAN'ın hisse fiyatı ne kadar?
ASELSAN'ın hisse fiyatı yıla 72,50 liradan başladı. Takip eden aylarda yükseliş eğiliminde hareket eden hisse fiyatı bugün itibarıyla 220,80 liraya ulaştı. Böylece ASELSAN, Borsa İstanbul'da endekslere dahil şirketler arasında piyasa değeri 1 trilyon lirayı aşan ilk şirket oldu.
ASELSAN hisseleri, 2024 yılının başından bu yana yatırımcısına dolar bazında yüzde 247 getiri sağladı. Aynı dönemde Dow Jones Savunma Endeksinin getirisi yüzde 61 seviyesinde gerçekleşti. Böylece ASELSAN, mevcut konjonktürün desteğinin ötesinde bir performansla yabancı savunma şirketlerinden pozitif ayrıştı.
Şirketin finansal göstergelerine bakıldığında, ASELSAN'ın hasılatında 2022-2024 döneminde yüzde 25 artış oldu. Bu hasılat artışı 2024 yılında yüzde 13 olarak gerçekleşti.
ASELSAN'ın ihracatı ise bu dönemde 304 milyon dolardan 508 milyon dolara yükseldi. Şirketin net karı 2023'te 10,5 milyar lirayken, 2024'te yüzde 45 artışla 15,2 milyar liraya ulaştı.
ASELSAN'ın bu yılın ilk yarısında elde ettiği hasılat ise yüzde 11 artışla 53,7 milyar lira oldu. Aynı dönemde net karı yüzde 30 artarak 6,4 milyar liraya çıkan ASELSAN, büyümeye devam ediyor.