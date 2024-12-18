17 bin 2 lira olarak uygulanan mevcut asgari ücrete yüzde 45 zam gelirse asgari ücret 2025 yılında 24 bin 653 lira olur. Asgari ücret zammı yüzde 46 olursa yeni yılda asgari ücret net 24 bin 823 lira, yüzde 47 olursa net 24 bin 993 lira, yüzde 48 olursa net 25 bin 163 lira, yüzde 49 olursa net 25 bin 333 lira ve yüzde 50 olursa 25 bin 503 lira lira uygulanacak.