Asgari ücret ne kadar olacak? Ödemeler baştan sona değişecek! Yüzde 20 ila 50 arasında asgari ücret zammı...

Türkiye ekonomisine ilişkin açıklanan Orta Vadeli Program (OVP) hedefleri çerçevesinde, yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 41.5 olarak belirlendi. Ancak mevcut koşullar altında aylık enflasyonun yüksek seyretmeye devam etmesi, OVP hedeflerinin bir miktar aşılması riskini gündeme getirebilir. Bu bağlamda, yıl sonunda enflasyonun hangi seviyelerde olacağına dair öngörüler şekillenmeye başladı. Ekonomik verilerin yakından izlenmesi, piyasa dinamiklerinin ve enflasyon baskılarının etkilerini daha net bir şekilde ortaya koyacak.
Asgari ücrete yönelik çalışmalar henüz başlatılmamış olsa da, bu konu tüm çalışanlar için büyük bir merak kaynağı olmaya devam ediyor. Asgari ücretteki artış, yalnızca asgari ücretli çalışanları değil, aynı zamanda diğer ücretli çalışanları da dolaylı olarak etkiliyor. Bu nedenle, asgari ücrete yapılacak zam, geniş bir kitle tarafından dikkatle takip ediliyor ve belirleyici bir unsur haline geliyor. Çalışanların gelir düzeyini etkileyen bu gelişmeler, ekonomik dengeler açısından da önemli bir yer tutuyor.
8 MİLYONDAN FAZLA ASGARİ ÜCRETLİ ZAM BEKLİYOR
2024 yılı tek zamla geçiren asgari ücretliler 2025 yılı için umutlarını koruyor. Mevcutta 17 bin 2 lira maaş alan asgari ücretlilere yapılacak zam özel sektörde diğer ücretli çalışanlar için de belirleyici oluyor. 8 milyon kişi yapılacak zamma şimdiden odaklanmış durumda.
EN SON YÜZDE 49 YAPILDI
2024 yılı için asgari ücrete yüzde 49 oranında zam yapılmış ve asgari ücret 17 bin 2 lira olarak belirlenmişti. Temmuz ayında ara zam beklentileri gerçekleşmemişti.
YENİ ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.
Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde Komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
TOPLANTI TARİHİ BELİRLENMEDİ
Asgari ücrete yönelik birbirinden farklı oranlar açıklayan ekonomistlerin aksine henüz asgari ücretin belirlenmesine ilişkin süreç de başlamadı. Aralık ayı içinde toplantı tarihleri belirlenerek işçi, işveren ve hükümet tarafı bir araya gelip asgari ücret için pazarlıklarını gerçekleştirecek.
ASGARİ ÜCRETLE BİRÇOK ÖDEMEDE DEĞİŞİKLİK OLACAK
Asgari ücrete gelen zam oranı kadar Genel Sağlık Sigortası primleri, isteğe bağlı sigorta primleri, BAĞ-KUR primleri, BES kesintisi, ev hizmetinde çalışanların primleri, geçici iş görmezlik primleri, doğum-askerlik-avukatlık stajı-doktora borçlanmaları, stajyer maaşları yeniden belirlenmiş olacak.
İŞTE TAHMİNİ ASGARİ ÜCRETİ
%20 zam: 20.402,4 TL
%21 zam: 20.572,42 TL
%22 zam: 20.742,44 TL
%23 zam: 20.912,46 TL
%24 zam: 21.082,48 TL
%25 zam: 21.252,5 TL
%26 zam: 21.422,52 TL
%27 zam: 21.592,54 TL
%28 zam: 21.762,56 TL
%29 zam: 21.932,58 TL
%30 zam: 22.102,6 TL
%31 zam: 22.272,62 TL
%32 zam: 22.442,64 TL
%33 zam: 22.612,66 TL
%34 zam: 22.782,68 TL
%35 zam: 22.952,7 TL
%36 zam: 23.122,72 TL
%37 zam: 23.292,74 TL
%38 zam: 23.462,76 TL
%39 zam: 23.632,78 TL
%40 zam: 23.802,8 TL
%41 zam: 23.972,82 TL
%42 zam: 24.142,84 TL
%43 zam: 24.312,86 TL
%44 zam: 24.482,88 TL
%45 zam: 24.652,9 TL
%46 zam: 24.822,92 TL
%47 zam: 24.992,94 TL
%48 zam: 25.162,96 TL
%49 zam: 25.332,98 TL
%50 zam: 25.503 TL