Asgari ücret 2025 ne kadar oldu sorusu, milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor. Yeni asgari ücret zammı ile birlikte çalışanların alım gücü artarken, ekonomiye de canlılık kazandırılması hedefleniyor. Asgari ücrete ilişkin karar haftası geldi. Bu hafta asgari ücret belirlenerek Resmi Gazete'de yayımlanıp resmen 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olacak. Peki asgari ücret ne kadar olacak, zam oranı yüzde kaç? İşte güncel bilgiler ve detaylar.

1 /9 2025 yılı için asgari ücret zammı merakla bekleniyor. Yeni asgari ücret ne kadar oldu sorusuna cevap arayanlar için açıklamalar yakında yapılacak. Türkiye'de asgari ücret belirleme süreci, ekonomik koşullar ve çalışanların yaşam standartları göz önünde bulundurularak gerçekleştiriliyor. İşte 2025 asgari ücret rakamı ile ilgili güncel bilgiler ve detaylar.

2 /9 Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor. İlk toplantısını 10 Aralık'ta, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta, üçüncü toplantısını ise 19 Aralık'ta yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, dördüncü toplantısını bu hafta gerçekleştirecek. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun salı veya çarşamba günü yapacağı toplantıda yeni asgari ücreti belirlemesi bekleniyor.

3 /9 2025 yılı asgari ücret 29 bin 583 lira mı olacak? TÜRK-İŞ'in mevcutta net 17 bin 2 lira olarak uygulanan asgari ücrete, önce yüzde 45 oranında enflasyon zammı uygulanması, ardından ortaya çıkacak rakama yüzde 20 refah payı eklenmesi talebinin ardından, gözler işverenin teklifine çevrildi.

4 /9 Asgari ücret işveren desteğinin bu yıl da artarak devam etmesini isteyen işveren tarafının, TÜRK-İŞ'in 29 bin 583 lirayı bulan talebine sıcak bakmadığı öğrenildi. Pazarlık sürecinde hükümetin yaklaşımı kritik öneme sahip olacak.

5 /9 2025 Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete yüzde 25 zam yapılsa 21 bin 252 lira, yüzde 30 zam yapılsa 22 bin 102 lira, yüzde 35 zamla net 22 bin 953 lira, yüzde 40 zam olsa 23 bin 802 lira, yüzde 45 zam yapılsa 24 bin 652 lira yüzde 50 zam olursa 25503 lira ediyor.

6 /9 Asgari ücret nasıl belirleniyor? Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

7 /9 Komisyon, yeni asgari ücret çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

8 /9 Mevcut asgari ücret net 17 bin 2 lira Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş.