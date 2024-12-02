Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği asgari ücret ile ilgili süreç başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını 10 Aralık'ta yapacak. Yüzde 49 artışla brüt 20.002 TL ve net olarak da 17.002 TL olarak belirlenmişi. 2025 yılı asgari ücret için birçok formül hem işveren hem de işçi temsilcilerinin masasında yer alıyor. Peki 2025 Ocak asgari ücret ne kadar olacak? İşte Ocak net-brüt asgari ücret zammında olası senaryolar.

1 /12 2025 Ocak döneminde asgari ücret zammı ile ilgili çeşitli senaryolar gündemde yer alıyor. Çalışanlar ve işverenler, ekonomik duruma göre belirlenecek olan yeni asgari ücretin ne kadar olacağı konusunda merakla beklenti içinde. Büyümenin refah payı eklenmesi ve enflasyon oranlarının alınmaması durumunda, asgari ücretin önemli bir artış göstermesi bekleniyor. Net sayılar bu ayın sonuna kadar yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu bölümlerinde belirlenecek. Peki yeni asgari ücret nasıl belirlenecek? Olası senaryolar neler? İşte sürece dair tüm merak edilenler...

2 /12 ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN? Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamının belirlenmesi çalışmalarında takvim netleşti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 10 Aralık Salı günü gerçekleştirecek. Peki asgari ücret ne kadar olacak? İşte 2025 asgari ücret zam senaryoları.

3 /12 2025 ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI Asgari ücret zam tahminlerine ilişkin farklı senaryolar konuşulurken, yeni asgari ücret için pazarlığın başlayacağı oran da belirginleşiyor. Kamuoyunun beklentisi üzerine pazarlığın minimum yüzde 25-35 artış talebi ile başlaması bekleniyor.



4 /12 Asgari ücrete ilişkin muhtemel senaryolara göre ise ücretler şu şekilde şekillenecek; Yüzde 20 zam yapılması halinde asgari ücret 20 bin 402 lira olacak. Yüzde 21 zam yapılması halinde asgari ücret 20 bin 570 lira olacak. Yüzde 25 zam yapılması halinde asgari ücret 21 bin 252 lira olacak. Yüzde 30 zam yapılması halinde asgari ücret 22 bin 102 lira olacak. Yüzde 35 zam yapılması halinde asgari ücret 22 bin 502 lira olacak. Yüzde 40 zam yapılması halinde asgari ücret 23 bin 802 lira olacak. Yüzde 45 zam yapılması halinde asgari ücret 24 bin 650 lira olacak.

5 /12 TÜRK-İŞ'TEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), enflasyonla mücadele konusunda savunulan düşük asgari ücret yaklaşımının kabul edilmeyeceğini bildirdi. TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu 25. Çalışma Dönemi Altıncı Toplantısı konfederasyon genel merkezinde gerçekleştirildi. Toplantının ardından yapılan açıklamada, asgari ücret için şu ifadeler kullanıldı; "Asgari ücret konusunda başta IMF olmak üzere uluslararası örgütlerden sermaye kuruluşu temsilcilerine kadar birçok kişi ve kurumun tutar veya artış oranı açıkladığının altı çizilen açıklamada, “Burada bir algı operasyonu yürütülmekte ve enflasyonla mücadele için düşük asgari ücret gerektiği savunulmaktadır.

6 /12 TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu bu yaklaşımı kabul etmemektedir. Kurul, asgari ücret konusunda bir rakam açıklamak yerine tespit yapılırken temel alınması gereken ilkelerin önemli olduğuna ve komisyon çalışmalarında ilkelerin savunulması gerektiğine işaret etmektedir. 2025 yılı için tespit edilecek asgari ücret, işçi ve ailesinin günün ekonomik ve sosyal şartlarına göre insanca yaşamasını mümkün kılacak, insanlık onuruyla bağdaşacak bir düzeyde tespit edilmektedir."



7 /12 ENFLASYON HEDEFLERİNE GÖRE YENİ ASGARİ ÜCRET Orta Vadeli Program (OVP) enflasyon hedefi yüzde 41,5'luk zam gelirse 24 bin lirayı aşacak. OVP'deki 2025 enflasyon hedefi olan yüzde 17,5 oranında zam yapılırsa 19 bin 975 liraya yükselecek. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 44'lük hedefi oranında artış yapıldığında 24 bin 483 lirayı bulacak.

8 /12 ASGARİ ÜCRET İŞVEREN MALİYETİ NE KADAR? Asgari ücretten gelir ve damga vergisi kaldırıldı. Brüt asgari ücretten sadece SGK kesintisi yapılıyor. Ayrıca tüm maaşlardaki asgari ücret kadar kısımda vergiden muaf tutuluyor. Mevcut Asgari Ücret hesabı Brüt ücret: 20.002,50 TL SGK Primi (%14): 2.800,35 TL İşsizlik Sg. Primi (% 1): 200,03 TL Kesintiler toplamı: 2.000,38 TL Net asgari ücret: 17.002,12 TL

9 /12 ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR? Yasamız gereği yeni ücreti Asgari Ücret Tespit Komisyon'u belirliyor. Komisyon işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşuyor. İşçi kesimini TÜRKİŞ (Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu) temsil ederken, işveren kesinini TİSK (Türkiye İşveren sendikaları Konfederasyonu) temsil ediyor. Hükümet ise komisyonda hakem olarak yer alıyor. Her kesimden 5'er kişi katılıyor ve 15 kişilik komisyon yeni ücreti belirliyor.

10 /12 YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET TABLOSU

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