Türkiye'de milyonlarca çalışan, 2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için Aralık ayında yapılacak toplantılara gözlerini çevirdi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan üyeleriyle bir araya gelerek milyonların gelir seviyesini belirleyecek. Toplantılarda enflasyon oranı, belirleyici kriterlerin başında yer alacak. Ayrıca ekonomik büyüme, refah payı uygulamaları ve yaşam maliyeti gibi faktörler de değerlendirilerek nihai rakam kararlaştırılacak.

1 /9 2025 yılı için uygulanacak yeni asgari ücreti belirlemek amacıyla Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayı başında çalışmalarına başlayacak. Komisyon, işçi temsilcisi Türk-İş, işveren temsilcisi Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve hükümet temsilcilerinden oluşan toplam 15 üyeyle karar alacak. Toplantılarda, enflasyon oranları, ekonomik göstergeler ve refah düzeyini artırmaya yönelik kriterler ele alınarak, milyonlarca çalışanın gelir seviyesini doğrudan etkileyecek yeni rakam belirlenecek.

2 /9 Asgari Ücret Görüşmeleri Aralık Ayında Başlıyor 2025 yılı için geçerli olacak yeni asgari ücreti belirlemek amacıyla Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayı başında toplanacak.

3 /9 Komisyon; işçi tarafını temsilen Türk-İş, işveren tarafını temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve hükümet temsilcilerinden oluşan toplam 15 üyeden meydana gelecek. İşçi tarafını 5 üye ile Türk-İş, işveren tarafını ise yine 5 üye ile TİSK temsil edecek.

4 /9 Enflasyon Verileri Kararda Etkili Olacak Orta Vadeli Program'da 2024 yıl sonu enflasyon oranı yüzde 41,5 olarak öngörülüyor. Eğer bu oran asgari ücrete yansıtılırsa: Net Asgari Ücret: 24.058 TL Brüt Asgari Ücret: 28.303 TL İşverene Maliyet: 33.256 TL

5 /9 Merkez Bankası'nın geçtiğimiz hafta güncellediği tahmine göre ise yıl sonu enflasyon oranı yüzde 44'e ulaşabilir. Bu durumda asgari ücret rakamları şu şekilde şekillenecek: Net Asgari Ücret: 24.483 TL Brüt Asgari Ücret: 28.803 TL İşverene Maliyet: 33.844 TL

6 /9 Alternatif Zam Senaryoları: Yüzde 42 ve Yüzde 46 Artış Merkez Bankası'nın tahmin aralığı olan yüzde 42-46 arasında bir artış kararı alınması durumunda ise asgari ücret şu şekilde hesaplanabilir: Yüzde 42 Artış: Net Asgari Ücret: 24.143 TL Brüt Asgari Ücret: 28.403 TL İşverene Maliyet: 33.374 TL

7 /9 Yüzde 46 Artış: Net Asgari Ücret: 24.823 TL Brüt Asgari Ücret: 29.203 TL İşverene Maliyet: 34.314 TL

8 /9 Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayında yoğun bir mesai yürüterek toplumun geniş kesimlerini ilgilendiren bu önemli kararı belirleyecek. İşçi kesimi, enflasyonun üzerinde bir artış beklerken, işverenler maliyetlerin sürdürülebilir düzeyde kalmasını talep ediyor.