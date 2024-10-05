Asgari ücret zam oranı YENİLENDİ! Enflasyon ile refah payı hesabı çıktı: Asgari ücrete 25 bin olacak mı?

GÖZLER ENFLASYONDA

Net asgari ücret 2023 yılının Ocak ayında yüzde 54.7 artış ile 8 bin 506 TL’ye yükselmiş, Temmuz ayında yüzde 34'lük ara zamla 11 bin 402 TL’ye, Ocak 2024'te ise yüzde 49.11 artış ile 17 bin 2 TL’ye ulaşmıştı. Bu yıl ara zam yapılmadı ve yıl sonuna kadar Ocak 2024'te belirlenen asgari ücret uygulanacak. Yeni ücrette enflasyonu aşan bir artış beklentisi mevcut.