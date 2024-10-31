Asgari ücret zam tahmini yine değişti: İşte tablo tablo yeni asgari ücret hesabı

Böylece her artış, işverenin maliyetini de yukarı çekiyor. İşveren temsilcileri, artış oranı belirlenirken maliyetlerin istihdam üzerindeki etkilerini de gündeme getirerek rekabet şartlarını koruyacak bir yol izlenmesini istiyor. Bu yıl için işveren maliyeti brüt asgari ücret olan 20.002 TL üzerinden 23.503 TL olarak hesaplanıyor.