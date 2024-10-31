Asgari ücret zam tahmini yine değişti: İşte tablo tablo yeni asgari ücret hesabı

2025’te asgari ücrette yapılacak zam, milyonlarca çalışanın maaşını doğrudan etkileyecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları öncesinde, yeni rakama dair veriler ve yapılan açıklamalar, altı farklı hesaplama senaryosunu ortaya koyuyor. Enflasyon oranı ve refah payı gibi etmenler doğrultusunda şekillenecek zam oranları, çalışanların gelir seviyesini koruma amacını taşıyor. İşte masada yer alan asgari ücret senaryoları…
2025 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için hesaplamalar hız kazandı. Mevcut enflasyon tahminleri, yeni asgari ücretin artış oranında kritik rol oynayacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun henüz başlamamış toplantıları öncesinde, belirlenen enflasyon oranları ve refah payı ihtimali ışığında farklı senaryolar masada değerlendiriliyor. Peki, hangi senaryolar öne çıkıyor, ne tür hesaplamalar yapılıyor? İşte yeni asgari ücret için tüm hesap detayları…
2025 Asgari Ücret İçin 6 Farklı Hesaplama
Yıl sonuna yaklaşırken milyonlarca çalışan ve emeklinin maaş artış beklentisi de gündemin odağında. Ocak ayında açıklanacak enflasyon oranına göre memur ve emeklilerin maaşları belirlenirken, milyonlarca işçiyi ilgilendiren 2025 asgari ücret artışı da Aralık ayında kararlaştırılacak.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapacağı toplantılarda net rakam belirlenmeden önce çeşitli senaryolar hesaplanarak kamuoyuyla paylaşılıyor.
Enflasyon Etkisi Öne Çıkıyor
Asgari ücretin belirlenmesinde enflasyon başlıca rolü oynuyor. Her iki kesimden toplam 10 üyenin temsilci olarak yer aldığı komisyonun 5 üyesi işçi, 5 üyesi ise işveren kesimini temsil ederken, hakem olarak 5 hükümet temsilcisi komisyonda yer alıyor.
Komisyonda geçim endeksleri, istihdam rakamları ve işveren maliyetleri gibi çeşitli veriler tartışmaya açılırken, asgari ücret artışında enflasyon oranı belirleyici oluyor. Aralık ayı enflasyon oranı açıklanmadan yapılacak tahminler doğrultusunda farklı oranlar üzerinden değerlendirme yapılıyor.
Orta Vadeli Program’da (OVP) yer alan yüzde 41,5 enflasyon tahmini doğrultusunda bir artış yapılırsa net asgari ücretin 24.058 TL’ye ulaşması bekleniyor.
İşveren Maliyeti Belirleyici Faktörler Arasında
Asgari ücret artışı işçi kesimi kadar işveren tarafında da maliyetleri artırıyor. İşverenlerin ödeyeceği SGK primi ve diğer ek ödemeler brüt asgari ücret üzerinden hesaplanıyor.
Böylece her artış, işverenin maliyetini de yukarı çekiyor. İşveren temsilcileri, artış oranı belirlenirken maliyetlerin istihdam üzerindeki etkilerini de gündeme getirerek rekabet şartlarını koruyacak bir yol izlenmesini istiyor. Bu yıl için işveren maliyeti brüt asgari ücret olan 20.002 TL üzerinden 23.503 TL olarak hesaplanıyor.
Asgari Ücret İçin 6 Ayrı Hesaplama
Komisyon toplantıları sonucunda asgari ücret artışı kesinleşecek olsa da, enflasyon tahminlerine dayanarak 6 farklı senaryo üzerinden hesaplamalar yapılıyor. Yapılacak artışın işverene maliyeti ve çalışanların alacağı net asgari ücret üzerinden oluşacak değişiklikler şu şekilde:
Mevcut Ücret:
Brüt Ücret: 20.002 TL
Net Ücret: 17.002 TL
İşverene Maliyet: 23.503 TL
Yüzde 25 Artış Senaryosu:
Brüt Ücret: 25.003 TL
Net Ücret: 21.253 TL
İşverene Maliyet: 29.379 TL
Yüzde 30 Artış Senaryosu:
Brüt Ücret: 26.003 TL
Net Ücret: 22.103 TL
İşverene Maliyet: 30.554 TL
Yüzde 35 Artış Senaryosu:
Brüt Ücret: 27.003 TL
Net Ücret: 22.953 TL
İşverene Maliyet: 31.730 TL
Yüzde 40 Artış Senaryosu:
Brüt Ücret: 28.003 TL
Net Ücret: 23.803 TL
İşverene Maliyet: 32.904 TL
Yüzde 45 Artış Senaryosu:
Brüt Ücret: 29.003 TL
Net Ücret: 24.653 TL
İşverene Maliyet: 34.079 TL
Yüzde 50 Artış Senaryosu:
Brüt Ücret: 30.003 TL
Net Ücret: 25.503 TL
İşverene Maliyet: 37.255 TL
Bu hesaplamalar doğrultusunda, asgari ücret artışının hem işveren maliyetlerine hem de çalışanların refah seviyesine etkileri komisyon toplantılarında değerlendirilecek. Yıl sonuna kadar belirlenmesi beklenen yeni asgari ücretin, 2025 yılında milyonlarca kişinin gelir seviyesini nasıl etkileyeceği büyük bir merakla bekleniyor.