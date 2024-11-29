Asgari ücrette yapılacak zam, doğum, askerlik ve yurt dışı borçlanmaları gibi işlemlerde prim tutarlarını artıracak. Bu nedenle emeklilik planı yapanların zam öncesi adım atması, prim maliyetlerini artırmadan emekli maaşı alma avantajı sunacak. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için ilk ödemeler iki aylık süre içinde yapılabiliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamındaki sigortalılar ise hesaplı emeklilik için başvuru süreçlerini yakından takip ediyor. Peki, EYT’liler için hesap nasıl işliyor ve son başvuru tarihi ne zaman? Detaylar haberimizde...

1 /16 Aralık ayıyla birlikte asgari ücret için komisyon toplantıları başlıyor ve 2025 yılı asgari ücreti yıl sonunda netleşecek. Yeni asgari ücret zammı, doğum, askerlik ve yurt dışı borçlanmalarını kapsayan prim maliyetlerini de artıracak. Ancak zam öncesinde başvuru yapanlar, prim maliyetlerini artırmadan emeklilik hakkı elde edebilecek. Üstelik ödemeler başvurudan 2 ay sonra yapıldığı için, bu süreçte paraları ceplerinde kalacak. Avantajlı emeklilik fırsatını değerlendirmek isteyenlerin, belirlenen tarihlere dikkat etmesi gerekiyor.

2 /16 Asgari Ücret Artışı Birçok Ödeme ve Borçlanmayı Etkileyecek Yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca çalışan, memur ve emekli için maaş artışları gündemde. Özellikle asgari ücret zammı sadece çalışanların maaşlarını değil, aynı zamanda doğum, askerlik ve yurtdışı borçlanmaları gibi birçok ödeme tutarını da doğrudan etkileyecek.

3 /16 Bu nedenle emeklilik için prim eksiğini tamamlamayı planlayanlar, artış öncesinde harekete geçerek avantajlı bir konum elde edebilir.

4 /16 Çalışmadan Prim Günü Satın Almak Mümkün Eksik prim günlerini tamamlamak isteyenler için çalışmaya gerek kalmadan topluca prim satın alma imkanı sunuluyor. SSK’lılar için işveren, Bağ-Kur’lular için ise kişinin kendisi tarafından ödenen primlerin dışında, borçlanma yöntemiyle eksik günlerin tamamlanması mümkün.

5 /16 Özellikle askerlik, doğum ya da yurtdışı borçlanmaları sayesinde toplu prim satın alınarak emeklilik hakkı elde edilebiliyor.

6 /16 Emekli Maaşı İçin Ödenecek Prim Tutarları Erkekler askerlikte geçen süreleri, kadınlar ise sigortalı olduktan sonra dünyaya gelen her çocuk için 720 güne kadar borçlanma yapabiliyor. Yurtdışında çalışmış olanlar da bu süreleri borçlanma yoluyla prim günlerine ekleyebiliyor.

7 /16 Bu borçlanmalar, yürürlükteki brüt asgari ücret üzerinden hesaplanıyor ve ücret artışı bu tutarları doğrudan etkiliyor.

8 /16 Prim Borçlanması Yapacaklar İçin Tarih Kritik Asgari ücretin brüt tutarının %32’si kadar bir ödeme, bir aylık borçlanma için yeterli oluyor. Ancak yurtdışı borçlanmalarında bu oran %45’e çıkıyor. 2024 yılı itibarıyla bir aylık borçlanma tutarı 6.400 TL olarak belirlenirken, asgari ücretin %30-40 artması durumunda bu rakam 8.321 TL ile 8.960 TL arasında değişebilir.

9 /16 Dolayısıyla 31 Aralık 2024 tarihine kadar başvuru yapanlar, 2024 yılının brüt asgari ücreti üzerinden hesaplama yaparak avantajlı bir ödeme fırsatı elde edecek.

10 /16 Başvuru Yeterli, Ödeme İçin 2 Ay Süre Borçlanma işlemi yapmak isteyenler, e-Devlet üzerinden veya SGK müdürlüklerinden başvurularını yapabilir. Başvuru sırasında ödeme zorunluluğu bulunmuyor ve hesaplanan tutar için iki aylık bir ödeme süresi tanınıyor. Eğer ödeme yapılmazsa başvuru iptal edilse bile hak kaybolmuyor ve dilediği zaman yeniden başvuru yapılabiliyor.

11 /16 Hesaplı Emeklilik İçin Son Gün 31 Aralık Eksik prim günlerini tamamlayarak emeklilik hakkı kazanmak isteyenlerin 31 Aralık 2024 tarihine kadar başvurularını yapması gerekiyor. Örneğin, askerlik borçlanması ile eksik günlerini tamamlayacak bir kişi, bu tarihten önce başvurduğunda ödemelerini 2024 asgari ücreti üzerinden gerçekleştirebilir.

12 /16 Ancak 1 Ocak 2025 itibarıyla yapılacak başvurular, zamlı asgari ücret üzerinden hesaplanacağı için daha yüksek tutarlar ödenmek zorunda kalacak.

13 /16 Ne Kadar İhtiyacınız Varsa O Kadar Gün Satın Alabilirsiniz Borçlanma işlemlerinde ihtiyaç duyulan gün kadar prim satın alınabiliyor. Örneğin, bir annenin iki çocuk için 1440 gün borçlanma hakkı bulunuyorsa ancak 800 güne ihtiyacı varsa sadece bu kadar gün için başvuru yapabiliyor.

14 /16 Ancak Bağ-Kur borçlanmalarında tüm geçmiş günlerin ihya edilmesi gerekiyor ve kısmi ödeme imkanı bulunmuyor.

15 /16 Kimler Yararlanabilir? EYT kapsamında eksik prim günleri olanlar, doğum veya askerlik borçlanması yapacaklar ve geçmişte Bağ-Kur günlerini ihya edecek olanlar, yıl sonuna kadar başvurarak avantajlı bir ödeme planından yararlanabilir. Ayrıca yurtdışında çalışan gurbetçiler için de 31 Aralık 2024 tarihine kadar yapılan başvurular, daha düşük maliyetlerle prim günlerini satın alma imkanı sunacak.