Asgari ücrete yüzde kaç zam yapıldı? sorusuna asgari ücretle çalışan milyonlarca vatandaş yanıt arıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4'üncü toplantısını gerçekleştirdi. Yeni asgari ücret net rakamı ve zam oranı kesinleşti. Toplantı sonrası Bakan Vedat Işıkhan açıklama yaptı. Asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yapıldı. İşte 2025 yılı net asgari ücret tutarı.
Milyonlarca çalışanın gözünü kulağını çevirdiği asgari ücretin ne kadar olacağı belli oluyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4'üncü toplantısı bugün saat 20.30'da yapılacağı duyurulmuştu. TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu, asgari ücret teklifi konusunda bir bilgilendirme yapılmadan düzenlenen toplantıya katılmama kararı aldı. TÜRK-İŞ ise asgari ücret tekliflerinin 29 bin 853 TL olduğunu açıklamıştı. Peki Asgari ücrete yüzde kaç zam yapıldı? Asgari ücrete yüzde 30 zam yapılırsa net asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücret ne kadar oldu?
Toplantı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklama yaparak 2025 yılı asgari ücret tutarını açıkladı. Buna göre 2025 net asgari ücret 22 bin 104 TL oldu. Böylelikle asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yapıldı.
İşsizlik maaşı, GSS primi, İsteğe bağlı en yüksek sigorta primi, doğum ve askerlik borçlanması ve Stajyer maaşı ne kadar oldu?
Mevcutta 17.002 TL olan net asgari ücret yüzde 30’luk artış sonrası 22 bin 104 TL’ye yükseldi.
En düşük işsizlik maaşı 7.940,33 TL’den 10 bin 332,43 TL’ye yükseldi.
En yüksek işsizlik maaşı 15.880,66 TL’den 20 bin 644,86 TL oldu.
Günlük GSS primi 600,80 TL’den 781,04 TL oldu.
İsteğe bağlı en yüksek sigorta primi 48.006,05 TL’den 62 bin 407.87 TL oldu.
İsteğe bağlı en düşük sigorta primi 6.400,80 TL’den 8 bin 321,04 TL oldu.
En düşük Bağkur primi 5.950,75 TL’den 7 bin 735,98 TL oldu.
BES kesintisi 600,07 TL’den 780.09 TL oldu.
Ev hizmetinde çalışanların aylık prim ödemesi 6.500,81 TL’den 8 bin 451.05 TL oldu.
En düşük günlük askerlik, doğum, avukatlık stajı, doktora borçlanmaları tutarı 213,23 TL’den 277.20 TL oldu.
En yüksek günlük askerlik ve doğum, avukatlık stajı, doktora borçlanmaları tutarı 1.600 TL’de 2.080 TL oldu.
Stajyer maaşı 5.100,64 TL’den 6.630,83 oldu.