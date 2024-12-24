Milyonlarca çalışanın gözünü kulağını çevirdiği asgari ücretin ne kadar olacağı belli oluyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4'üncü toplantısı bugün saat 20.30'da yapılacağı duyurulmuştu. TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu, asgari ücret teklifi konusunda bir bilgilendirme yapılmadan düzenlenen toplantıya katılmama kararı aldı. TÜRK-İŞ ise asgari ücret tekliflerinin 29 bin 853 TL olduğunu açıklamıştı. Peki Asgari ücrete yüzde kaç zam yapıldı? Asgari ücrete yüzde 30 zam yapılırsa net asgari ücret ne kadar olacak?