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ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA HESABI! İlk rakam açıklandı: Yeni asgari ücret ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA HESABI! İlk rakam açıklandı: Yeni asgari ücret ne kadar olacak?

13:5321/12/2024, Cumartesi
G: 21/12/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Asgari ücret zam pazarlığında 3. toplantıdan da uzlaşma çıkmadı. Bunun üzerine TÜRK-İŞ, zam talebini açıklama kararı aldı. 2025 yılı asgari ücret rakamının 4. toplantıda netleşmesi bekleniyor. Peki yeni asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zam oranı yüzde 40'ı aşar mı?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3 toplantısında karar çıkmadı. TÜRK-İŞ, kendi zam talebini açıklarken, TİSK'in teklifi merakla bekleniyor. Dördüncü toplantıda hangi rakamların öne çıkacağı ve olası zam senaryoları gündemde.

YENİ ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTIDA NETLEŞECEK

Asgari ücret maratonunda üçüncü toplantı tamamlandı ancak bir uzlaşma sağlanamadı. Dördüncü toplantının tarihi henüz netleşmezken, taraflar arasında belirgin bir rakam dile getirilmedi.

BAKAN IŞIKHAN’DAN DENGELİ ÜCRET MESAJI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni asgari ücretin hem çalışanların refahını artıracağını hem de işverenlerin rekabet gücünü koruyacağını ifade etti. Hükümetin temel yaklaşımı, çalışanları enflasyona karşı korumak ve ekonomik dengeleri gözetmek olarak vurgulandı.

TÜRK-İŞ’İN TALEBİ: 29.583 TL

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret taleplerini yüzde 45 enflasyon oranına ek olarak yüzde 20 refah payı ile toplam 29.583 TL olarak açıkladı. İşçi tarafı, ilk rakamı işveren temsilcisi TİSK’ten beklediklerini belirtirken, henüz bir teklif gelmedi.

TİSK: İKİ TARAFI DA MEMNUN EDECEK BİR ÇÖZÜM ARAYIŞI

TİSK, asgari ücretin çalışanları memnun edecek ancak işverenler üzerindeki yükü de dikkate alan bir seviyede olması gerektiğini belirtti. Sürecin daha fazla uzatılmadan tamamlanması gerektiği mesajı verildi.

BAKAN ŞİMŞEK: ENFLASYONUN ÜZERİNDE ARTIŞ BEKLENİYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, asgari ücret artışının enflasyonun üzerinde bir seviyede gerçekleşeceğini açıkladı. Şimşek, hükümetin çalışanları ve emeklileri enflasyona ezdirmeme politikasını sürdürdüğünü vurguladı.

OLASI SENARYOLAR VE HESAPLAMALAR

Mevcut Ücret: Net 17.002 TL, Brüt 20.002 TL, İşverene Maliyeti 23.503 TL

%25 Zam: Net 21.253 TL, Brüt 25.003 TL, İşverene Maliyeti 29.379 TL

%30 Zam: Net 22.103 TL, Brüt 26.003 TL, İşverene Maliyeti 30.554 TL

%35 Zam: Net 22.953 TL, Brüt 27.003 TL, İşverene Maliyeti 31.730 TL

%40 Zam: Net 23.803 TL, Brüt 28.003 TL, İşverene Maliyeti 32.904 TL

%45 Zam: Net 24.653 TL, Brüt 29.003 TL, İşverene Maliyeti 34.079 TL

%50 Zam: Net 25.503 TL, Brüt 30.003 TL, İşverene Maliyeti 37.255 TL

GEÇMİŞ YILLARDA ASGARİ ÜCRET ARTIŞLARI

2022 Ocak: %50,5 zam ile 4.235 TL

2022 Temmuz: %29 zam ile 5.500 TL

2023 Ocak: %54,6 zam ile 8.506 TL

2023 Temmuz: %34 zam ile 11.402 TL

2024 Ocak: %49 zam ile 17.002 TL

SONUÇ VE BEKLENTİLER

Dördüncü toplantıda açıklanması beklenen asgari ücretin, tarafların beklentilerini karşılayacak şekilde belirlenmesi umut ediliyor.

Yeni ücretin, hem çalışanları enflasyondan koruyacak hem de işverenlerin mali yüklerini dengeleyecek bir seviyede olması bekleniyor.

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ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA HESABI! İlk rakam açıklandı: Yeni asgari ücret ne kadar olacak?