Asgari ücret zam pazarlığında 3. toplantıdan da uzlaşma çıkmadı. Bunun üzerine TÜRK-İŞ, zam talebini açıklama kararı aldı. 2025 yılı asgari ücret rakamının 4. toplantıda netleşmesi bekleniyor. Peki yeni asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zam oranı yüzde 40'ı aşar mı?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3 toplantısında karar çıkmadı. TÜRK-İŞ, kendi zam talebini açıklarken, TİSK'in teklifi merakla bekleniyor. Dördüncü toplantıda hangi rakamların öne çıkacağı ve olası zam senaryoları gündemde.
YENİ ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTIDA NETLEŞECEK
Asgari ücret maratonunda üçüncü toplantı tamamlandı ancak bir uzlaşma sağlanamadı. Dördüncü toplantının tarihi henüz netleşmezken, taraflar arasında belirgin bir rakam dile getirilmedi.
BAKAN IŞIKHAN’DAN DENGELİ ÜCRET MESAJI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni asgari ücretin hem çalışanların refahını artıracağını hem de işverenlerin rekabet gücünü koruyacağını ifade etti. Hükümetin temel yaklaşımı, çalışanları enflasyona karşı korumak ve ekonomik dengeleri gözetmek olarak vurgulandı.
TÜRK-İŞ’İN TALEBİ: 29.583 TL
TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret taleplerini yüzde 45 enflasyon oranına ek olarak yüzde 20 refah payı ile toplam 29.583 TL olarak açıkladı. İşçi tarafı, ilk rakamı işveren temsilcisi TİSK’ten beklediklerini belirtirken, henüz bir teklif gelmedi.
TİSK: İKİ TARAFI DA MEMNUN EDECEK BİR ÇÖZÜM ARAYIŞI
TİSK, asgari ücretin çalışanları memnun edecek ancak işverenler üzerindeki yükü de dikkate alan bir seviyede olması gerektiğini belirtti. Sürecin daha fazla uzatılmadan tamamlanması gerektiği mesajı verildi.
BAKAN ŞİMŞEK: ENFLASYONUN ÜZERİNDE ARTIŞ BEKLENİYOR
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, asgari ücret artışının enflasyonun üzerinde bir seviyede gerçekleşeceğini açıkladı. Şimşek, hükümetin çalışanları ve emeklileri enflasyona ezdirmeme politikasını sürdürdüğünü vurguladı.
OLASI SENARYOLAR VE HESAPLAMALAR
Mevcut Ücret: Net 17.002 TL, Brüt 20.002 TL, İşverene Maliyeti 23.503 TL
%25 Zam: Net 21.253 TL, Brüt 25.003 TL, İşverene Maliyeti 29.379 TL
%30 Zam: Net 22.103 TL, Brüt 26.003 TL, İşverene Maliyeti 30.554 TL
%35 Zam: Net 22.953 TL, Brüt 27.003 TL, İşverene Maliyeti 31.730 TL
%40 Zam: Net 23.803 TL, Brüt 28.003 TL, İşverene Maliyeti 32.904 TL
%45 Zam: Net 24.653 TL, Brüt 29.003 TL, İşverene Maliyeti 34.079 TL
%50 Zam: Net 25.503 TL, Brüt 30.003 TL, İşverene Maliyeti 37.255 TL
GEÇMİŞ YILLARDA ASGARİ ÜCRET ARTIŞLARI
2022 Ocak: %50,5 zam ile 4.235 TL
2022 Temmuz: %29 zam ile 5.500 TL
2023 Ocak: %54,6 zam ile 8.506 TL
2023 Temmuz: %34 zam ile 11.402 TL
2024 Ocak: %49 zam ile 17.002 TL
SONUÇ VE BEKLENTİLER
Dördüncü toplantıda açıklanması beklenen asgari ücretin, tarafların beklentilerini karşılayacak şekilde belirlenmesi umut ediliyor.
Yeni ücretin, hem çalışanları enflasyondan koruyacak hem de işverenlerin mali yüklerini dengeleyecek bir seviyede olması bekleniyor.