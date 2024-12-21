BAKAN IŞIKHAN’DAN DENGELİ ÜCRET MESAJI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni asgari ücretin hem çalışanların refahını artıracağını hem de işverenlerin rekabet gücünü koruyacağını ifade etti. Hükümetin temel yaklaşımı, çalışanları enflasyona karşı korumak ve ekonomik dengeleri gözetmek olarak vurgulandı.