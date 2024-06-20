Asgari ücrete yeni yılda yapılan yüzde 49 zam oranı sebebiyle ara zam yapılmayacağı gündeme gelmişti. Türk-İş, Hak-İş ve DİSK’e bağlı sendikaların oluşturduğu İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu (İİSŞP), asgari ücrete ara zam talebi için 26 Haziran'da miting yapacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peki, asgari ücrete ara zam var mı, ne kadar olacak? İşte, detaylar...
Asgari ücrete Temmuz zammı 2024 kamuoyu tarafından takip ediliyor. Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte işveren ve çalışanlar merak içerisinde bu soruların cevabını araştırıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan son durum açıklaması geldi. Bu noktada ise asgari ücretle çalışan milyonları aşkın vatandaş gözünü Bakan Işıkhan'ın açıklamalarına çevirdi. Peki, asgari ücrete ara zam var mı, ne kadar olacak? İşte, detaylar...
BAKAN VEDAT IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM AÇIKLAMASI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Haber Global televizyonuna konuk oldu. Bakan Işıkhan asgari ücrete ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Asgari ücreti hükümetin belirlemediğini belirten Bakan Işıkhan, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirler. Biz Bakanlık olarak işçi ve işvereni bir masada toplayıp müzakerelerin sağlanmasını sağlayan moderatör bir kurumuz.
Temmuz'da artış yapılmayacağı dikkate alınarak Ocak ayında ona göre artış yapıldı. Ekonomi denge işidir. Bunu gözetmemiz gerekiyor. Biz kalıcı refah artışının derdindeyiz. Şu anda istihdamdan feragat etmeden bir büyüme sergiliyoruz. Biz de bu süreçte Bakanlık olarak işçilerimize, memurlarımıza ve emeklilerimize yönelik desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.
TEMMUZDA ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI?
Geçtiğimiz günlerde de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Asgari ücrete ara zam gündemde yok" demişti. Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Işıkhan, asgari ücrete ara zam olmayacağını söyledi.
Işıkhan "Başta nasıl bir karar aldıysa şu an öyle devam edecek. En düşük emekli aylığı 10 bin TL. Temmuz ayında enflasyonlar ve sözleşmelerden kaynaklanan farklar emekli aylığına yansıtılacak. Asgari ücretle ilgili herhangi bir toplantı, ara zam düşünmüyoruz" demişti.
ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM İÇİN MİTİNG YAPACAKLAR
Zamda bilinmezlik devam ederken Türk-İş, Hak-İş ve DİSK’e bağlı sendikaların oluşturduğu İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu’nun (İİSŞP), asgari ücrete ara zam için 26 Haziran'da miting yapacağı bildirildi.
Mitingi sosyal medya hesabından duyuran İİSŞP, ‘İnsanca yaşamak için ücretlerimize Temmuz’da ek zam istiyoruz!" paylaşımında bulundu.
Devamında ise, “Yoksulluk sınırının 61 bin TL'yi geçtiği ülkemizde sefalet düzeyinde ücretlerle çalışmak istemiyoruz. Sesimizi duyurmak için buluşuyoruz. 26 Haziran Çarşamba saat 19.30'da Bakırköy Özgürlük Meydanı” açıklamasını yaptılar.
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Yılbaşında asgari ücrete maksimum yapılacak zam yüzde 35-40 oranında olması bekleniyor.
17 bin 2 lira maaş alan asgari ücretlilere yüzde 30 zam yapılsa maaşları 22 bin 102 liraya çıkacak.
Asgari ücrete yüzde 35 zam yapılırsa 22 bin 952 liraya, yüzde 40 zam yapılması halinde maaşlarının 23 bin 802 liraya yükselmesi bekleniyor.
GÜNCEL ASGARİ ÜCRET NE KADAR, KAÇ TL?
2023 yılının Ocak ayında asgari ücret yüzde 54,5 artışla 8 bin 506 TL olarak belirlenmişti.
2023 yılının Temmuz ayında ise asgari ücrete yüzde 34 oranında ara zam yapılmış ve 11 bin 402 TL olmuştu. 2024 yılının Ocak ayında ise asgari ücret yüzde 49 artışla 17 bin 2 TL'ye çıkartılmıştı.