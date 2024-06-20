Asgari ücrete Temmuz zammı 2024 kamuoyu tarafından takip ediliyor. Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte işveren ve çalışanlar merak içerisinde bu soruların cevabını araştırıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan son durum açıklaması geldi. Bu noktada ise asgari ücretle çalışan milyonları aşkın vatandaş gözünü Bakan Işıkhan'ın açıklamalarına çevirdi. Peki, asgari ücrete ara zam var mı, ne kadar olacak? İşte, detaylar...