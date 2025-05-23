Milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücret, ekonomik koşullara göre dönem dönem yeniden belirleniyor. 2025 yılı için asgari ücret net 22.104,67 TL olarak açıklandı. Özellikle çalışan kesimde asgari ücrete ara zam yapılacak mı sorusu merak konusu olmaya devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan ise beklentilerin oluşması üzerine geçtiğimiz günlerde temmuz ara zammı hakkında açıklamalarda bulundu. Asgari ücret ara zammı için gözler Temmuz ayına çevrildi. Peki, asgari ücrete zam gelecek mi, Temmuzda ara zam olacak mı? İşte detaylar.
2025 yılı için asgari ücret, 1 Ocak 2025 itibarıyla net 22.104,67 TL olarak belirlendi. Asgari ücretli çalışanın gündeminde, "Temmuz ayında bir ara zam yapılacak mı?" sorusu yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın bu konudaki açıklamaları, Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? sorusunu gündeme getirdi. İşte detaylar.
Asgari ücret ara zam olacak mı?
Asgari ücret temmuz ara zammıyla ilgili hükümetin açıklamaları yakından takip ediliyor. AK Parti'nin grup toplantısı için Meclis'te bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Işıkhan asgari ücret ara zammıyla ilgili gelen sorulan soruya "Asgari ücretle ilgili bir ara zammı konuşmak için çok erken. Zamanı geldiğinde gerekli değerlendirmeyi yaparız. Şu an için çok erken." ifadesini kullandı." yanıtını verdi.
Işıkhan daha önceki açıklamasında ise “Vatandaşlarımızın satın alma gücünü korumak zorundayız. Enflasyonda düşüş bekliyoruz, ancak bir aksilik olursa temmuz ayında ara zam gündeme gelebilir” ifadelerini kullanmıştı.
Asgari ücrete ara zam yapılmadığı durumda bir sonraki artış 2026 yılında olacak. 2025 Nisan ayı itibarıyla yıllık enflasyon %37,86 seviyesine geriledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 24 olarak korudu.
Raporun ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı yönündeki soruya "Biz burada karar verici değiliz, bir komisyon var ve o çalışmalarını yapıyor. Biz bu kurula içeriden ya da dışarıdan herhangi bir tavsiye de yapmıyoruz. Raporda sunduğumuz enflasyon tahminleri ücret gelişmeleri dahil çeşitli varsayımlar çerçevesinde şekilleniyor.
Asgari ücret net ve brüt ne kadar?
Asgari ücret, 1 Ocak 2025 itibarıyla yüzde 30’luk zamla net 22.104,67 TL olarak belirlendi. Brüt asgari ücret ise 26.005,50 TL oldu. 2024 yılı asgari ücret net 17.002 TL olarak ödenmişti.
Asgari ücretin işverene maliyeti nasıl hesaplanır?
Bir Çalışanın İşverene Aylık Maliyetini Hesaplama Örneği Bir çalışanın işverene maliyetinin minimum tutarını hesaplamak için asgari ücretli bir çalışanı ele almak gerekir:
Asgari ücretin brüt tutarı ₺26005.50’dır. Bu tutar SGK matrahı olarak hesaplamaya dâhil edilir ve SGK işveren payıyla çarpılır (₺26.005.50 x %20.75 = ₺5.396.14).
Ardından brüt asgari ücretle işsizlik sigortası işveren payı çarpılır (₺26.005.50 x %2 = ₺520.11).
İki tutar toplanarak asgari ücretin işverene maliyeti bulunur (₺26.005.50 + ₺5.396.14 + ₺520.11 = ₺31.921.75).
Eğer teşvik hakkı söz konusuysa brüt asgari ücretle teşvik oranı çarpılır (₺26.005,50 x %5 = ₺1.300.28).
Teşvik tutarı toplam maliyetten düşülür (₺31.921.75 – ₺1.300.28 = ₺30.621.48).