ASGARİ ÜCRETLİYE ENFLASYON ARTIŞI! Milyonlara yeni maaş takvimi: Asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

2025 yılında geçerli olacak asgari ücret, 2024 yılı sona ermeden belirlenecek. Asgari ücret artışında enflasyon verileri kritik rol oynayacak. Yeni Orta Vadeli Program'da (OVP) öngörülen enflasyon oranları dikkate alındığında, asgari ücretin 2025 yılında 24 bin liranın üzerine çıkması bekleniyor. Peki asgari ücret ne zaman belli olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak?
Yaklaşık 8 milyon asgari ücretli, 2025 yılına yeni belirlenen asgari ücretle başlayacak. 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek olan asgari ücret zammı, Aralık ayında yapılacak toplantılarda kesinleşecek. Ancak işçi ve işveren konfederasyonları, bu sürece hazırlanmak adına çalışmalarına daha erken başlayacak. İşte asgari ücret için tahminler...
YENİ ÜCRET İÇİN ARALIK MESAİSİ
Asgari ücreti belirleme süreci, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5’er temsilcinin yer aldığı 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yürütülüyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aralık ayının başında komisyonu toplantıya çağıracak ve ay boyunca yapılacak görüşmeler sonucunda 2025 yılında geçerli olacak yeni asgari ücret karara bağlanacak.
Bu toplantılarda işçi kesimini Türk-İş, işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek.
2024 yılında asgari ücrete ara zam yapılmadığı için, Ocak ayında yürürlüğe giren asgari ücret yıl sonuna kadar uygulanmaya devam edecek.
Yeni asgari ücretin belirlenmesi sürecinde enflasyonu aşan bir artış beklentisi bulunuyor. Çalışmalar kapsamında enflasyon verileri temel alınacak.
Orta Vadeli Program'da (OVP) 2024 yılı için enflasyonun yüzde 41.5 oranında gerçekleşmesi öngörülmüştü.
Bu tahmin dikkate alındığında, asgari ücretin net 24 bin 58 TL, brüt ise 28 bin 303 TL olacağı hesaplanıyor.
Eğer enflasyon verilerine refah payı da eklenirse, zam oranı daha da artacak. Örneğin, refah payıyla birlikte artış yüzde 50’ye ulaşırsa, asgari ücretin net 25 bin 503 TL, brüt 30 bin 3 TL’ye yükselmesi bekleniyor.
TÜM ÇALIŞANLAR BEKLİYOR
Yeni asgari ücretin, asgari ücretin üzerinde kazanan çalışanları da etkileyeceği öngörülüyor. Şirketler, asgari ücrete bağlı olarak diğer maaşları yeniden gözden geçirecek.
Ayrıca, işsizlik maaşı, stajyer ücretleri, en düşük tazminat miktarları, annelere yapılan ödemeler, borçlanma tutarları ve primler de artış gösterecek.