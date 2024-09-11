ASGARİ ÜCRETLİYE ENFLASYON ARTIŞI! Milyonlara yeni maaş takvimi: Asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Yaklaşık 8 milyon asgari ücretli, 2025 yılına yeni belirlenen asgari ücretle başlayacak. 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek olan asgari ücret zammı, Aralık ayında yapılacak toplantılarda kesinleşecek. Ancak işçi ve işveren konfederasyonları, bu sürece hazırlanmak adına çalışmalarına daha erken başlayacak. İşte asgari ücret için tahminler...