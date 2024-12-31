2024 yılı bitmeden dilekçe veren emeklilik adayları, önemli avantajlar elde edebilecek. Asgari ücrete yapılan %30’luk zamla birlikte pek çok ödeme ve ücrette olduğu gibi prim borçlanma tutarlarında da artış yaşanacak. Emeklilik için yaş şartını tamamlayan ancak prim borcu olanlar için 1 Ocak öncesi son gün. Yeni yılda borçlanma yapacak kişiler, mevcut duruma göre daha yüksek ödeme yapmak zorunda kalacak. Peki, askerlik ve doğum borçlanma tutarları şu an ne kadar ve 2025’te ne kadar olacak?

1 /17 2024 yılı bitmeden emeklilik dilekçesi veren adaylar, bazı önemli avantajlardan yararlanabilecek. 2024’te dilekçe verenler, mevcut emeklilik yaş ve prim düzenlemelerine göre başvuru yapacak. Bu, ilerleyen yıllarda yapılabilecek olası düzenlemelere karşı bir koruma sağlayabilir. Asgari ücret, %30’luk artışla net 22.104,67 TL, brüt 26.005,50 TL seviyesine çıktı. Asgari ücret yönetmelik gereği günlük olarak belirleniyor ve bu doğrultuda borçlanma tutarları da hesaplanıyor. Peki askerlik ve doğum borçlanma tutarları şu an ne kadar ve 2025’te ne kadar olacak? Prim borçlanmasında zamlı tutar ne kadar oldu?

2 /17 En düşük günlük askerlik, doğum borçlanması 2025’te ne kadar olacak? Günlük borçlanma tutarlarının, günlük brüt asgari ücret olan 866,85 TL'nin %32'si oranında belirleniyor. Daha yüksek bir prim ödemesi yapmak isteyenler için bu tutar, 7,5 kata kadar artırılarak günlük 2.080,44 TL'ye çıkabiliyor.

3 /17 Asgari ücret 2025 zammı sonrası en düşük günlük askerlik, doğum, avukatlık stajı, doktora borçlanmaları tutarı 213,23 TL’den 277.20 TL oldu. En yüksek günlük askerlik ve doğum, avukatlık stajı, doktora borçlanmaları tutarı 1.600 TL’de 2.080 TL oldu.

4 /17 Emeklilik dilekçesi başvurusu ne zaman kadar yapılması avantajlı olur? Zamlı prim borçlanmasını ödememek için başvuruların 31.12.2024’e kadar yapılması gerekiyor. E-Devlet, SGK’ya başvuru veya iadeli taahhütlü posta kullanılabilir.

5 /17 Askerlik borçlanması nedir nasıl yapılır? Askerlik borçlanması yapmak, askerlikte geçen süreyi, bir nevi geriye dönük sigorta primi ödeyerek, emeklilik hesaplamalarına dahil etmeyi sağlar. Bu sayede, askerlik süresi de emeklilik hesaplamasında çalışılmış gibi değerlendirilir ve emeklilik yaşı düşebilir veya alınacak emeklilik maaşı artabilir. Yani, askerlik borçlanması, emeklilik haklarını iyileştirmek için yapılan bir yatırım olarak düşünülebilir.

6 /17 1. Emeklilik Yaşı ve Prim Gün Sayısı : Askerlik borçlanması, özellikle erken emeklilik hedefleyen bireyler için önemlidir. Borçlanılan süre, emeklilik için gereken toplam prim gün sayısına eklenir ve bu, bazı durumlarda emeklilik yaşının düşmesine yardımcı olabilir.

7 /17 2. Ödeme ve Süreç : Borçlanma için ödenecek miktar, SGK tarafından belirlenen günlük borçlanma tutarına ve borçlanılacak gün sayısına bağlıdır. Borçlanılacak gün sayısı, kişinin gerçekleştirdiği askerlik süresine eşittir. 3. Başvuru: Askerlik borçlanması yapmak isteyen bireylerin, ilgili belgelerle birlikte SGK'ya başvurmaları gerekmektedir. Başvuru sonrasında, SGK tarafından hesaplanan tutarın ödenmesiyle süreç tamamlanır.

8 /17 Askerlik Borçlanması Nasıl Yapılır? Askerlik borçlanması yapmak isteyen bireyler, öncelikle SGK'ya başvuruda bulunmalıdır. Başvuru, ilgili SGK müdürlüklerine şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Gerekli belgeler ve başvuru formu, SGK'nın web sitesinden temin edilebilir.

9 /17 Askerlik Borçlanması Nasıl Ödenir? Askerlik borçlanması için ödeme, SGK tarafından verilen ödeme planına göre yapılır. Ödemeler, bankalar aracılığıyla veya e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilir.

10 /17 18 Ay Askerlik Borçlanması Ne Kadar? 18 ay askerlik yapan bir kişinin yapacağı borçlanma tutarı, SGK'nın belirlediği günlük borçlanma tutarı ile 540 gün (18 ay) çarpılarak hesaplanır.

11 /17 15 Ay Askerlik Borçlanması Ne Kadar? 15 ay askerlik yapan bir kişinin borçlanma tutarı, günlük borçlanma tutarı ile 450 gün (15 ay) çarpılarak hesaplanır.

12 /17 Sigorta başlangıç tarihi 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 olanlar ne zaman emekli olur? Sigortalının; sigorta başlangıç tarihi 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında olan erkek vatandaşlar 60 yaşını doldurma ve 7000 gün prim ödeme şartlarını yerine getirdikleri zamanda emekli olabilmektedirler.

13 /17 Bu konuda bu kişilere ayrı bir düzenleme kanun koyucu tarafından getirilmektedir. 60 yaşını doldurma, 4500 prim günü ödeme yapma ve 25 yıl sigortalılık süresini tamamlama şartlarını sağlamaları da emekli olmaları için yeterlidir.

14 /17 Doğum borçlanması kaç gün? Doğum borçlanması doğumdan sonraki en fazla iki yıllık süre için yapılabilir. Her doğumda en fazla 720 günlük süre borçlanılabilir. Bu sürenin üzerinde doğum borçlanması yapılamaz. Dolayısıyla, her doğum sonrasında kadın sigortalı 720 gün borçlanma hakkına sahiptir. 720 günün altında borçlanma mümkün.

15 /17 Doğum borçlanması kaç kere yapılıyor? Kadın sigortalılar üç doğuma kadar borçlanma yapabilirler. Bu hak daha önce iki doğumla sınırlıydı. 2014 yılında yapılan değişikliğin sonrasında hem bütün kadın sigortalılara doğum borçlanması yapma hakkı tanındı, hem de doğum borçlanması hakkı üçe çıkarıldı. Bu sayede, üç doğumu borçlanma hakkına sahip kadın sigortalının 2 bin 160 gün borçlanma hakkı oldu.

16 /17 Doğum borçlanması emekliliği öne çeker mi? Doğum borçlanması ancak doğumdan önce sigorta girişi olan kadın sigortalılar tarafından yapılabilir ve yalnızca prim ödeme gün sayısı kazandırır. Doğumdan sonraki süreler borçlanılabildiği için sigorta girişi geri gitmez ve emeklilik için avantaj söz konusu olmaz.