AUZEF vize sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2025 Güz dönemi ara sınav sonuç öğrenme tarihi

13:098/11/2025, Cumartesi
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencileri için sınav heyecanı başladı. 2025-2026 eğitim yılı güz dönemi ara sınav (vize) tarihleri açıklandı. Takvime göre Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi güz dönemi vizeleri 8-9 Kasım'da uygulanacak. Her ders için 20 soruluk test uygulanacak sınavlarda süre ve oturum bilgisi merak konusu oldu. Peki, AUZEF vize sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2025 Güz dönemi ara sınav sonuç öğrenme tarihi.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencileri için vize sınavı için geri sayım sona erdi. Sınava katılan adaylar sonuç tarihini merak ediyor.

AUZEF vize sınavları ne zaman yapılacak?


AUZEF Ara Sınav (Vize) oturumları 08 Kasım - 09 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

AUZEF vize sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 


İstanbul Üniveritesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi ara sınavları 8-9 Kasım'da uygulandı. Sınav sonuçlarının önümüzdeki haftalarda ilan edilmesi bekleniyor. Sonuçlar AKSİS üzerinden kullnıcı adı ve şifre girişi ile görüntülenecek.


AUZEF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

AUZEF SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

AUZEF Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden sırasıyla “Sınav İşlemleri - Sınav İtiraz İşlemleri - Sonuç İtiraz” menüleri kullanılarak yapabilirsiniz.

