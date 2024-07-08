TOKİ ARSA TAKSİTLERİ SABİT Mİ, ARTACAK MI?

TOKİ arsa satışları için başvurular devam ederken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından projeyle ilgili 15 doğru 15 yanlış bilgi paylaştı.

Yanlış bilinen bilgilerden biri de TOKİ arsa taksitlerinin memur maaş artışına göre artacağıydı. Ancak bu bilgi doğru değil. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, TOKİ ilk evim arsa taksitleri sabit ve faizsiz olacak. Arsa taksitleri de memur maaş artışına göre artacağı yanlış bir bilgidir.