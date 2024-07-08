Aydın İlk Evim Arsa Projesi kapsamında, Aydın'da ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara uygun fiyatlı arsalar sunulmaktadır. TOKİ tarafından yürütülen bu projede, kura sonucuna göre hak sahipleri belirlendi. Aydın ilk evim arsa sahiplerinin şimdilerde gözü kuşağı ilk evim arsa yeri belirleme sonuçlarında. Peki Aydın TOKİ ilk evim arsa yerleri, ada parsel durumu belli oldu mu? TOKİ Aydın arsa yeri belirleme kuraları ne zaman çekilecek İşte Aydın'da TOKİ ilk evim arsa proje ada parsel durum bilgisi.
TOKİ son olarak Aydın müstakil ve müşterek arsa kura sonuçlarının açıklanmasının ardından hak sahipleri belirlemişti. TOKİ müstakil arsa kuralarında arsa çıkanlar, Aydın TOKİ ilk evim arsa yeri kura belirleme sonuçlarını merak ediyordu. Bu kapsamda ''Aydın merkez müstakil arsa yeri belli oldu mu?'' sorusuna yanıt aranıyor.
Aydın TOKİ evim arsalarda ada parsel belli oldu mu?
TOKİ Aydın ilk evim arsa kura çekimi 12 Nisan 2023’te çekilmişti. Çekilişin tamamlanmasının ardından Aydın müstakil ve müşterek arsanın hak sahibi belli oldu. TOKİ İlk Evim Arsa projesinde bazı illerde arsa plan onay ve parselasyon işlemleri yapıldı. Sosyal medya üzerinden Aydın TOKİ hak sahibi bir vatandaş, “Aydın'da 27.07.2024 tarihine kadar herkesin yeri belli olacakmış” bilgisini paylaştı.
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TOKİ ARSA TAKSİTLERİ SABİT Mİ, ARTACAK MI?
TOKİ arsa satışları için başvurular devam ederken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından projeyle ilgili 15 doğru 15 yanlış bilgi paylaştı.
Yanlış bilinen bilgilerden biri de TOKİ arsa taksitlerinin memur maaş artışına göre artacağıydı. Ancak bu bilgi doğru değil. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, TOKİ ilk evim arsa taksitleri sabit ve faizsiz olacak. Arsa taksitleri de memur maaş artışına göre artacağı yanlış bir bilgidir.
TOKİ arsa fiyatları ne kadar olacak?
Müstakil konutların yapılacağı arsalar 350 ila 500 metrekare büyüklükte olacak. Buraya yapılacak konutların büyüklükleri 105 ile 150 metrekare arasında değişecek. Müstakil arsaların fiyatları 192 bin 500 liradan, taksitleri ise 1.604 liradan başlanacağı duyrulmuştu. İkinci seçenek hisseli parseller olacak. Konut büyüklüğü 150 metrekare olacak. Hisseli arsalar 112 bin 500 liradan başlanacağı açıklanmıştı.
TOKİ arsa ödemeleri ne zaman başlayacak?
Hak sahipliği kurası çekildikten sonra arsa belirleme kurası gerçekleşecek, bankayla sözleşme imzalandıktan sonra peşinatın yatırıldığı tarihten itibaren 1 yıl sonra taksitler ödenmeye başlayacaktır.
Müstakil arsalara evler ne zamana kadar yapılacak?
Müstakil arsalar üzerine, arsa tahsis tarihinden itibaren ilk yıl içerisinde konut inşaatına başlanması, 2. yılda nüve kısmının tamamlanması şarttır. Müşterek arsa için müracaat edenler, tapu senedinin tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde konutunu yapmaya başlamaları ve önceden tespit edilen plana göre tüm bloklar için zemin kat taban döşeme seviyesini en geç 2 yıl içinde bitirmeleri şarttır.
Müstakil ve Müşterek arsaya TOKİ yapım desteği sağlayacak mı?
Müstakil ev isteyenlere TOKİ proje, mimari, mühendislik desteği verecek, ancak, kendi projesini veya TOKİ’nin verdiği projeyi kullanarak evini kendi yapacak. Müşterek arsa alanlara, yine TOKİ proje, mimari, mühendislik desteği verecek, çoğunluk sağlanarak bina yapımını talep edenlere de TOKİ yapım desteği sağlayacak.
TOKİ ilk evim arsa satılabilir mi?
Arsa tahsis yapılan hak sahiplerine banka sözleşmesi akabinde ipotekli ve şerhli tapu tescilleri sağlanacak ve altyapı işlemleri tamamlandığında ise inşaat süreleri başlayacaktır.
Kanun gereği 1. yılda inşaata başlaması ve inşaatını 2 yıl içinde tamamlaması ve borcun ödenmesi halinde ipotek ve şerh terkin edildikten sonra satışa engel bir durum kalmayacaktır.