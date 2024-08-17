Türkiye'de günlerdir birçok ilde orman yangınlaır ile mücadele ediliyor. Son olarak Aydın Bozdoğan ve Didim ilçelerinde çıkan orman yangını endişeye yol açtı. Aydın'ın Bozdoğan ve Didim ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Peki, 17 Ağustos cumartesi günü Aydın Bozdoğan ve Didim ilçelerinde çıkan orman yangınında son durum ne, yangın söndürüldü mü? Ölü veya yaralı var mı? İşte Aydın Bozdoğan ve Didim orman yangınına ilişkin son dakika açıklamalar...

1 / 7 Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Alhisar Mahallesi'nde bulunan ormanlık alandaki yangına gece boyunca havadan ve karadan müdahale sürdü. Günün ilk ışıklarıyla hava araçlarının sayısı artırıldı.

2 / 7 Alevlere 8 helikopter, 7 uçak, 32 arazöz, 11 su tankeri, 5 dozer ve 303 personel müdahale ediyor.

3 / 7 Rüzgara ve arazinin sarp olmasına rağmen ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.

4 / 7 Bozdoğan ilçesindeki Alhisar Mahallesi'nde dün ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, Örmepınar Mahallesi'ndeki bazı evler tahliye edilmişti.

5 / 7 Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aydın'daki yangın alanında açıklamalarda bulundu:

Aydın'ın Didim ilçesindeki yangının kırsal alanda başlayıp ormana yayıldığını belirten Yumaklı, yürütülen çalışmalarla alevlerin enerjisinin düşürüldüğünü aktardı.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki yangının kendilerini endişeye sevk ettiğini anlatan Yumaklı, şöyle konuştu:

"Buradaki yangın kırsal alanda çıktı ve ormana sirayet etti. 2 uçak, 3 helikopter, 30 kara aracı, 168 personel sevk ettik. Daha sonra arkadaşlarımız buraya çok yoğun bir şekilde müdahaleye başladılar ama hakikaten bayrak direklerini bile sağa sola savuracak nitelikte inanılmaz bir rüzgar vardı ve maalesef arkadaşlarımızı çok zorluyor. Şu anda belli bir savunma hattı oluşturdular. Burada tutmaya çalışıyorlar."



6 / 7 12 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Aydın'ın Didim ilçesinde saat 13.00 sıralarında çıkan makilik yangını, ekiplerin çalışmasıyla 12 saatte kontrol altına alındı. Yangın bölgesine giderek incelemelerde bulunan Aydın Valisi Yakup Canbolat, 20 evin tedbir amaçlı tahliye edildiğini belirtti. Yangına 4 helikopter, 3 uçak, 9 arazöz ve 3 dozer ile Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden 7 itfaiye aracı ve 7 su tankeriyle müdahale edildi. Kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi