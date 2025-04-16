Bakanlık 25 yeni hileli ürünü paylaştı: Tereyağı diye bitkisel yağ, sucuk harcı diye kalp yedirmişler

Tarım ve Orman Bakanlığı, 16 Nisan 2025 tarihinde yaptığı açıklamada, denetimler kapsamında taklit ve tağşiş yaptığı tespit edilen firmaları kamuoyuna duyurdu. Açıklamada, 17 firmaya ait toplam 25 parti üründe tüketiciyi yanıltıcı unsurlar tespit edildi. Özellikle bazı kaşar peynirlerinde bitkisel yağ, kıyma ve sucuklarda kanatlı eti, sucuk harcında ise sakatat (kalp) bulunduğu belirtildi. İşte yeni hileli ürünlerin listesi.
Hile yapılan ürünler arasında süt ve süt ürünlerinden et ve et mamullerine, zeytinyağından bala kadar birçok temel gıda yer aldı.
KAŞAR PEYNİRİNDE BİTKİSEL YAĞ, SUCUK HARCINDA KALP ÇIKTI
Özellikle bazı kaşar peynirlerinde bitkisel yağ, kıyma ve sucuklarda kanatlı eti, sucuk harcında ise sakatat (kalp) bulunduğu belirtildi. Zeytinyağı olarak satılan bazı ürünlerde ise tohum yağı karıştırıldığı ortaya çıktı.
Ayrıca bir balda taklit tespit edilirken, bir nar ekşisi ürününde de yasaklı gıda boyası kullanıldığı bildirildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, bu tür uygulamalara karşı denetimlerin aralıksız süreceğini belirterek tüketicilere, gıda alışverişlerinde etiket ve marka bilgilerini dikkatle incelemeleri konusunda uyarıda bulundu.
Kamuoyuna açıklanan liste, gıda güvenliğinde şeffaflık politikası çerçevesinde Bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlandı.
İŞTE HİLELİ ÜRÜNLER LİSTESİ (16 NİSAN 2025)
Süt ve Süt Ürünleri
EMİRDAĞ Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri – Bitkisel Yağ Tespiti
HARMANÖREN Tam Yağlı Kaşar Peyniri – Bitkisel Yağ Tespiti
ŞEFZADE Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri – Bitkisel Yağ Tespiti
HARMANÖREN Taze Kaşar Peyniri – Bitkisel Yağ Tespiti
MİOYO Yağlı Süt Tozu – Bitkisel Yağ Tespiti
CANKÖY Eritme Peyniri – Bitkisel Yağ ve Nişasta Tespiti
ARZ Kaşar Peyniri 1000 g – % Yağ Oranının Düşük Olması, Bitkisel Yağ Tespiti
Et ve Et Ürünleri
(Markasız) Kıyma – Kanatlı Eti Tespiti
KASAP AHMET AFYONOĞLU Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk (250 gr) – Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti
(Markasız) Çiğ Kıymalı Pide Harcı (Dana Eti) – Sakatat (Kalp) Tespiti
ÇETİNKAYA ET MARKET Isıl İşlem Görmüş Sucuk 500 g – Kanatlı Eti Tespiti
(Markasız) Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk – Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti
AFYON KEYF-İ SUCUK Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk – Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti
ERTÜRK Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk – Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti
CEYLANER Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk – Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti (2 ayrı seri)
Bitkisel Yağlar
REM Naturel Sızma Zeytinyağı 1 L – Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
GÜZELHİSAR Naturel Sızma Zeytinyağı 5 L – Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
MUDANYA KÖY-BİRLİK Naturel Sızma Zeytinyağı (5 Litre) – Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
ALTINKENT Naturel Sızma Zeytinyağı (5 Litre) – Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
SAKLIVADİ Sızma Zeytinyağı 500 ml – Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
ZEYTİNADA Naturel Sızma Zeytinyağı (5 Litre) – Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
Arıcılık Ürünleri
ŞİFA BEY Süzme Çiçek Balı (Bingöl Yöresinden) 850 g – Taklit veya Tağşiş Tespiti
Baharatlar, Çeşni Vericiler ve Soslar
VİNSU Nar Ekşisi (1000 gr) – Gıda Boyası Tespiti