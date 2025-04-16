Bakanlık 25 yeni hileli ürünü paylaştı: Tereyağı diye bitkisel yağ, sucuk harcı diye kalp yedirmişler

KAŞAR PEYNİRİNDE BİTKİSEL YAĞ, SUCUK HARCINDA KALP ÇIKTI





Özellikle bazı kaşar peynirlerinde bitkisel yağ, kıyma ve sucuklarda kanatlı eti, sucuk harcında ise sakatat (kalp) bulunduğu belirtildi. Zeytinyağı olarak satılan bazı ürünlerde ise tohum yağı karıştırıldığı ortaya çıktı.





Ayrıca bir balda taklit tespit edilirken, bir nar ekşisi ürününde de yasaklı gıda boyası kullanıldığı bildirildi.