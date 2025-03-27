Bankalar bayramda açık mı, kapalı mı, olacak? Ramazan Bayramı banka çalışma saatleri 2025

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ramazan Bayramı tatiline dair yaptığı açıklamanın ardından kamu çalışanları için 9 günlük tatil kesinleşti. 2, 3 ve 4 Nisan tarihlerinin idari izin kapsamına alınmasıyla birlikte bayram tatili planlarını şekillendiren vatandaşlar, bankaların çalışma düzenini de merak etmeye başladı. Peki, Ramazan Bayramı sürecinde bankalar hizmet verecek mi? Tatil sonrası ilk mesai günü ne zaman olacak? Bayram tatilinde bankalar açık mı, 9 gün tatil mi olacak? İşte, 2025 Ramazan bayramı tatilinde bankaların mesai saatleri...

1 /3 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu idari izin kararıyla birlikte Ramazan Bayramı tatili 9 güne uzatıldı. Kamu çalışanları 2, 3 ve 4 Nisan tarihlerinde izinli olacak. Bu süreçte bankaların açık olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, bankalar bayram tatilinde çalışacak mı, hangi günler açık olacak? İşte detaylar…

2 /3 BAYRAM TATİLİNDE BANKALAR AÇIK MI? Ülkemizde faaliyet gösteren bankalar, bayram tatili süresince hizmetlerine ara verecek. Bayramın 1. günü 30 Mart Pazar günü olduğundan bankalar hizmet vermeyecek. Ramazan Bayramı’nın 2. ve 3. Günü yani 31 Mart-1 Nisan 2025 tarihlerinde bankalar kapalı olacak.



