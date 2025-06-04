Kurban Bayramı için geri sayım başladı.Kurban Bayramı tarihleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yılın ikinci bayramı olan Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan Kurban Bayramı bu sene Haziran ayında idrak ediliyor. Peki, Bayrama kaç gün kaldı, bayramda resmi tatil kaç gün? Resmi tatil ne zaman başlıyor? Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor? Kurban Bayramı tatilleri 2025

1 /7 Bayrama kaç gün kaldı sorusu gündeme gelmeye başladı. Özellikle öğrencilerin ve çalışanların merakla araştırdığı Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün soruları cevap buldu. Peki bayram tatilinde okullara kaç günlük tatil var? İşte detaylar

2 /7 2025 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? 2025 Kurban Bayramı, 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 4 gün sürecek. 5 Haziran Perşembe günü ise arefe günü yarım gün resmi tatil olacak.

3 /7 AREFE GÜNÜ NE ZAMAN? Arefe günü, 5 Haziran 2025 Perşembe olup, yarım gün okullar açık olacak. Kamu kurumlarında da yarım gün mesai yapılacak. Öğleden sonra yarım gün tatil olup, resmi tatil başlamış olacak.



4 /7 KURBAN BAYRAMI 2025 TARİHLERİ

6 Haziran 2025 (Cuma): Kurban Bayramı 1. günü 7 Haziran 2025 (Cumartesi): 2. gün 8 Haziran 2025 (Pazar): 3. gün 9 Haziran 2025 (Pazartesi): 4. gün

5 /7 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN? Arefe gününün Perşembe gününe denk gelmesiyle birlikte 4 buçuk gün Kurban Bayramı tatili yapılacak. Arefe günü öğleden sonra olmak üzere yarım gün tatil sayılacak.

6 /7 2025 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLDU?

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Yakın zamanda idrak edeceğimiz mübarek Kurban Bayramı münasebetiyle, 5 Haziran Perşembe (Arefe) günü öğleden sonra başlamak üzere, 6-7-8-9 Haziran 2025 tarihlerinde (Bayramın 1’inci, 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü günü) kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır. Kamuda normal mesai düzenine 10 Haziran Salı günü dönülecektir.' dedi.