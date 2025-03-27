BAYRAMDA KÖPRÜ VE YOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyolların ücretsiz olmasına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak her bayram olduğu gibi bu bayramda da köprü ve yolların ücretsiz olması bekleniyor.