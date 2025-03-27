Ramazan Bayramı tatili 9 gün olarak açıklandı. Bayramda şehir dışına çıkacak vatandaşlar otoyol ve köprü geçişlerinin bedava olup olmadığını merak etmeye başladı. 2025 Bayramda köprüler ücretsiz mi? Ramazan Bayramı'nda Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro bedava mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan kararla 9 gün olan Ramazan Bayramı tatili öncesi, bayramda seyahat edecekler, ücretsiz köprü ve yolların hangileri olduğu konusunda gündemi takip etmeye başladı. Hafta sonuna denk gelmesiyle birlikte 9 gün olan Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar bedava olacak mı? İşte, bayramda ücretsiz olan köprü ve otoyollar.
BAYRAMDA KÖPRÜ VE YOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?
Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyolların ücretsiz olmasına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak her bayram olduğu gibi bu bayramda da köprü ve yolların ücretsiz olması bekleniyor.
Ancak geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda Resmi Gazete'de yayımlanan kararla; KGM sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olmuştu. Yap-işlet-devret modelindeki projeler bu uygulamadan muaftı.
BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Bayram günlerinde şehir içi toplu taşımalar da ücretsiz hizmet veriyor. 2024 Kurban Bayramında; Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro ile beraber belediyeler ve bağlı işletmelerin yürttüğü toplu taşımalar ücretsiz olmuştu.