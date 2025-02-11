Ocak 2025 zam farkı ödemeleriyle ilgili beklenen açıklama geldi. Emekli maaşlarına yapılan %15,75'lik zam sonrası, farkların ne zaman hesaplara yatacağı merak ediliyordu. Milyonlarca emeklinin beklediği ödemeler için tarih belli oldu. Peki, emekli zam farkı ödemeleri hesaplara yattı mı? İşte detaylar…
2025 yılı itibarıyla en düşük emekli maaşı 12.500 TL’den 14.469 TL’ye yükseldi. Ocak ayı zam farklarının ne zaman ödeneceği merak konusu olurken, milyonlarca emekli gözünü hesaplara yatacak farklara çevirdi. Peki, emekli zam farkı ödemeleri yattı mı? Maaş farkları hangi tarihte ödenecek? İşte detaylar...
EMEKLİ MAAŞ FARKLARI YATTI MI?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, maaş farklarının ne zaman yatacağını merak ediyordu. SGK'dan yapılan açıklamaya göre maaş farkları yarın (11 Şubat 2025) hesaplara yatacak.
SGK'den yapılan açıklamada, "Emeklilerimize ve hak sahiplerine fark tutarlarını ödüyoruz. Ödemelerinizi gelir/aylık aldığınız banka ve PTT şubesinden çekebilirsiniz. 11 Şubat 2025 tarihinde tahsil edebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.
EMEKLİLERE NE KADAR FARK YATACAK?
Yapılan düzenleme kapsamında en düşük maaş alan emeklilere 1.969 TL fark ödemesi yapılacak.
EMEKLİLERİN MAAŞ TAKVİMİ NASIL İŞLİYOR? 4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ
Konuyla ilgili merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz şu ifadeleri kullandı: Genel olarak ayın 17’si ile 28’i arasında ödemeler yapılmaktadır.
Ödeme tarihine 4a veya 4b emekli aylık ödeme bilgileri üzerinden ulaşabilirler. Biraz daha detay vermek gerekirse;
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ
5, 7 ve 9 olanlar, emekli maaşını her ayın 25'inde alır. 3 ve 1 olanlar ise her ayın 26'sında maaş almaya hak kazanır ken, 4, 6 ve 8 olanların maaşları ise her ayın 27'sinde yatar.
Bağ-Kur emeklilerinin son maaş ödeme günü ise her ayın 28'i olup, emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 0 ve 2 olanlar da bu kapsama giriyor.