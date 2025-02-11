BİM aktüel ürünler 11 Şubat: Bugün hangi indirimler var?

BİM market aktüel ürünler listesi güncellendi. Günün indirimli ürünleri alışverişlerini uygun fiyatlardan yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. BİM'de 11 Şubat 2025 tarihli indirimli aktüel ürünlerde zeytinyağı, salça çeşitleri, sos çeşitleri, pasta keki gibi ürünler dikkat çekiyor. İşte BİM'in 11 Şubat aktüel ürünleri.
BİM'in aktüel ürünler listesi yayınlandı. Alışveriş için markete gitmeden önce bugün hangi indirimli ürünlerin olduğunu araştıranlar için yeni aktüel ürünler listesini sayfamızda paylaşıyoruz. İşte BİM marketin 11 Şubat tarihli aktüel ürünleri.
BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ 11 ŞUBAT
Zeytin & Yağ Çeşitleri:
Cem Siyah Zeytin (800 g) → 99,50 TL
Riviera Zeytinyağı Yudum (1 L) → 185,00 TL
Sızma Zeytinyağı Yudum (1 L) → 190,00 TL
Kahvaltılıklar & Atıştırmalıklar:
Süt Reçeli Şifababa (270 g) → 45,00 TL
Teremyağ Kase Margarin Ülker (250 g) → 32,50 TL
Cocopops Çokofills Kelloggs (310 g) → 45,00 TL
Çikolatalı Kruvasan Gusto (240 g, 6'lı Paket) → 44,75 TL
Salçalar & Konserveler:
Doğranmış Domates Burcu (400 g) → 15,00 TL
Salça Çeşitleri İpekköy (900 g) → 69,75 TL
Haslanmış Meksika Fasulyesi Tamek (410 g) → 27,50 TL
Ton Balığı Dardanel (4x140 g) → 165,00 TL
Bakliyat & Tahıl Ürünleri:
Bulgur Çeşitleri Duru (1 kg) → 33,50 TL
Gevrek Ekmek Fibre Wasa (230 g) → 59,50 TL
Pancake & Krep Dr. Oetker (134 g + 177 g) → 29,75 TL
Soslar & Ketçap-Mayonez:
Sos Çeşitleri Kremasios (190 g, Krema Pesto, Trüf Mantar, Cheddar) → 37,50 TL
Sıkı Dostlar Ketçap 650 g & Mayonez 575 g Tat → 75,00 TL
Korean Barbekü Sosu Tamek (250 g) → 32,50 TL
Hardal Çeşitleri Kühne (255 g) → 47,50 TL
Noodle & Makarna:
Bardak Noodle Çeşitleri Indomie (60 g, Köri Aromalı - Tavuk Aromalı) → 15,00 TL
Makarna Çeşitleri Barilla (500 g, Mini Midye, Deniz Kabuğu, Kelebek) → 29,75 TL
Diğer Ürünler:
Karbonat Dr. Oetker (600 g) → 42,50 TL
Sirke Çeşitleri Yenikavakdere (750 ml, Elma - Üzüm) → 19,75 TL
Susam Green Life (200 g) → 29,75 TL
Acı Sos Burcu (100 ml) → 22,50 TL
Kahve & İçecekler
Enerji İçeceği Hotline (1 L) → 29,50 TL
Çekirdek Kahve Çeşitleri Cafe Crown (250 g) → 149,00 TL
Frappe Soğuk Kahve Obsesso (250 ml) → 27,50 TL
Portakallı Gazoz Uludağ (1 L) → 29,50 TL
Bitki Çayları Doğuş (20'li Paket) → 34,00 TL
Tatlı & Çikolata Çeşitleri
Sütlü Çikolata Kaplı Çilekli Draje Patisswiss (60 g) → 99,00 TL
Sütlü Çikolata Ülker Napoliten (90 g) → 64,00 TL
Çikolatalı Fındık Kreması Züber Nutzilla (315 g) → 175,00 TL
Çikolatalı Kremalı Fındıklı Kurabiye Ülker Biskrem Cookie (3x80 g) → 41,50 TL
Sütlü Çilekli Nuga Bar Ülker Miniki (240 g) → 55,00 TL
Antep Fıstıklı Çilekli Bitter Çikolata Eti Karam (60 g) → 59,00 TL
Bisküvi & Gofret Çeşitleri
Bisküvi Çeşitleri Torku (3x61 g) → 15,00 TL
Fındık Kremalı Rulo Gofret Wafer Master Crepe (216 g) → 49,00 TL
Beyaz Çikolata Kaplı Bisküvi Ülker Halley (7x30 g) → 54,00 TL
Fındık Kremalı Tam Buğdaylı Bisküvi Ülker Saklıköy (3x100 g) → 41,50 TL
Çok Tahıllı Şekeri Meyvelerden Bisküvi Eti Burçak (50 g) → 11,50 TL
Bitter Çikolata Kaplı Kakaolu Çubuk Bisküvi Biscolata Stix (38 g) → 19,50 TL
Çikolata Kaplı Fındık Kremalı Gofret Ülker (100 g) → 45,00 TL
Kraker & Atıştırmalıklar
Peynir Aromalı Kraker Eti Crax (175 g) → 21,50 TL
Badem Kraker Ülker (135 g) → 30,00 TL
Yer Fıstıklı Parçacıklı Dolgulu Kek Eti Popkek Canga (51 g) → 9,50 TL
Diğer Ürünler
Yer Fıstığı Ezmesi (%81) Nut Master (350 g) → 55,00 TL
Pasta Keki (300 g, Red Velvet & Purple) → 59,00 TL
Frambuaz Soslu Mini Kek Ülker Olala (162 g) → 59,00 TL
Oyuncaklı Yumurta Jimmy (3x25 g) → 32,00 TL
Temizlik Ürünleri
Bulaşık Makinesi Kapsülü Finish Ultimate → 199,00 TL
Çamaşır Yumuşatıcı Peros (5 L) → 109,00 TL
Konsantre Çamaşır Yumuşatıcı Yumoş (1440 ml) → 125,00 TL
Toz Deterjan Beyazlar & Renkliler Peros (10 Kg) → 269,00 TL
Sıvı Bulaşık Deterjanı Pril (5 Kg) → 189,00 TL
Yoğun Kıvamlı Çamaşır Suyu Domestos (750 ml) → 71,50 TL
Klasik Çamaşır Suyu ABC (4 L) → 75,00 TL
Lavabo & Fayans Temizleyici Ovma Kremi CIF (1500 ml) → 95,00 TL
Yüzey Temizlik Havlusu Deep Fresh → 79,90 TL
Mikrofiber Temizlik Bezi (3'lü Set) → 45,00 TL
Sarı Temizlik Bezi (9'lu Set) → 45,00 TL
Kişisel Bakım Ürünleri
Diş Macunu Colgate Üçlü Etki (125 ml x 2) → 89,00 TL
Diş Fırçası Colgate Extra Clean (1+1) → 45,00 TL
Saç Toniği Bade Natural (100 ml) → 195,00 TL
Saç Bakım Yağı Emily (100 ml) → 69,00 TL
El Kremi Dermokil (30 ml) → 22,50 TL
Maskara Flormar → 145,00 TL
Stick Kalem Aydınlatıcı Flormar → 155,00 TL
Kağıt Ürünleri
Kağıt Havlu Familia Plus (16’lı Paket) → 159,00 TL
Tuvalet Kağıdı Familia Plus (40’lı Paket) → 239,00 TL
Tekstil Ürünleri
Ribana Atlet Kadın (Siyah, Beyaz, Ten Renk) → 49,00 TL
Ribana Atlet Erkek (Siyah, Beyaz) → 49,00 TL
Boxer Erkek (L-XL Beden, Farklı Renkler) → 49,00 TL
Bato Kadın (S-M-L Beden, Siyah, Beyaz, Ten Renk) → 36,50 TL
Bikini Slip Kadın (3 Beden, Farklı Renkler) → 29,50 TL
Yarım Konç Tabanlı Havlu Çorap (Kadın-Erkek-Çocuk) → 20,50 TL - 22,50 TL
Ev Dekorasyon & Aksesuar
Mantar Led Abajur (Rose ve Gold Renk Seçenekleri) → 349,00 TL
Metal Ayna (Siyah ve Gold Renk) → 209,00 TL
Takı Askılığı (Gold Renk) → 445,00 TL
Metal Fotoğraf Çerçevesi (Siyah ve Gold Renk, 16,5x21 cm) → 139,00 TL
Ledli Çerçeve (Farklı Model Seçenekleri) → 249,00 TL
Katlanabilir Aynalı Tarak (Farklı Desen Seçenekleri) → 49,50 TL