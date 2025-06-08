BİM BUGÜN AÇIK MI, KAPALI MI?

BİM tarafından yapılan açıklamaya göre; market şubeleri Kurban Bayramı'nın 1. ve 2. günü olan 6-7 Haziran 2025 tarihlerinde kapalı olacak.

Bayramın 3. günü olan 8 Haziran 2025 Pazar günü ise müşterilerine kapılarını açacak ve normal mesai saatlerinde çalışmaya devam edecek.