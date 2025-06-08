BİM çalışma saatleri vatandaşların gündeminde. BİM tarafından yapılan açıklamaya göre; market şubeleri Kurban Bayramı'nın 1. ve 2. günü olan 6-7 Haziran 2025 tarihlerinde kapalıydı. Peki bayramın 3. günü BİM çalışıyor mu? BİM bugün açık mı kapalı mı?
Kurban Bayramı'nda market çalışma saatleri araştırma konusu olmaya devam ediyor. Kurban Bayramı'nda market çalışma saatleri, misafir ağırlayacak binlerce kişinin gündeminde. Dört günlük bayram boyunca marketler açık mı, kapalı mı? sorusu hafızaları meşgul edecek. Peki, 8 Haziran 2025 Kurban Bayramı'nın 3. günü BİM açık mı, çalışıyor mu, saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? İşte, BİM market bayram çalışma saatleri 2025.
Kurban Bayramı'nın 3. günü yani 8 Haziran 2025 tarihinde zincir marketlerin çalışma durumları değişiklik gösteriyor. Alışveriş yapacak olan vatandaşlar Bayramın 3. günü marketlerin açık olup olmadığını merak ediyor. BİM çalışma saatleri belli oldu.
BİM BUGÜN AÇIK MI, KAPALI MI?
BİM tarafından yapılan açıklamaya göre; market şubeleri Kurban Bayramı'nın 1. ve 2. günü olan 6-7 Haziran 2025 tarihlerinde kapalı olacak.
Bayramın 3. günü olan 8 Haziran 2025 Pazar günü ise müşterilerine kapılarını açacak ve normal mesai saatlerinde çalışmaya devam edecek.
BİM MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ
BİM marketler; Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Sadece Cuma günleri cuma namazı vakitlerinde BİM kapalı olmaktadır.