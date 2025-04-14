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Bu hafta raflara geliyor! BİM 15-18 aktüel indirimli ürünler kataloğu yayınlandı: buharlı mop çok amaçlı temizleyici ve turbo siyah cam ankastre set, saklama kabı, alez ve nevresim takımı...

Bu hafta raflara geliyor! BİM 15-18 aktüel indirimli ürünler kataloğu yayınlandı: buharlı mop çok amaçlı temizleyici ve turbo siyah cam ankastre set, saklama kabı, alez ve nevresim takımı...

16:4414/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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15-18 Nisan 2025 BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu hafta Salı ve Cuma günleri raflarda yerini alacak ürünler arasında temel gıda, mutfak eşyaları, elektronik cihazlar ve temizlik ürünleri öne çıkıyor. Kataloğa göre temel gıda, teknolojik ürünler, küçük ev aletleri, mutfak eşyaları, beyaz eşyalar, oyuncak çeşitleri, tekstil ve temizlik ürünleri müşterileriyle buluşacak. En dikkat çeken ürünler ise kickscooter, buharlı mop çok amaçlı temizleyici ve turbo siyah cam ankastre set oldu. İşte, BİM 15-18 Nisan indirimli ürünleri ve fiyat bilgileri

15 NİSAN SALI 2025 BİM AKTÜEL ÜRÜNLER


TOZ DETERJAN 319 TL

ISLAK HAVLU 49,75 TL

MASAJ SABUNU 49 TL

MASKARA 209 TL

FONDÖTEN 279 TL

AZ ŞEKERLİ GAZOZ 49,50 TL

PATATES CİPS ÇEŞİTLERİ 35 TL

BARDAK POŞET ÇAY 125 TL

SİYAH ZEYTİN 169 TL

REÇEL ÇEŞİTLERİ 59,50 TL

AYÇİÇEK YAĞI 305 TL

18 NİSAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ


18 Parça Rölfeyli Porselen Yemek Takımı 1.090 TL

Rölfeyli Porselen Fincan Takımı 359 TL

Emaye Kızartma Tavası 429 TL

Emaye Koçerol 279 TL

Kupa 3'lü 219 TL

Çay Seti 12 Parça 249 TL

Gold Tatlı Çatalı 6'lı 209 TL

Gold Tatlı Bıçağı 6'lı 329 TL








4 Bölmeli Kaşıklı Baharatlık 99 TL


Rendeli Saklama / Karıştırma Kabı 179 TL

Çok Amaçlı Meyvelik 49 TL

Erzak Kabı 1,2 Litre 29,50 TL

Erzak Kabı 1,7 Litre 34,50 TL

Dikdörtgen Saklama Kabı 3'lü 44,50 TL





3 Kapaklı Metal Ayakkabılık 1.750 TL

Çelik Termos 2 Litre 579 TL

3 Bardaklı Termos 500 ml 549 TL


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