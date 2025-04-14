15-18 Nisan 2025 BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu hafta Salı ve Cuma günleri raflarda yerini alacak ürünler arasında temel gıda, mutfak eşyaları, elektronik cihazlar ve temizlik ürünleri öne çıkıyor. Kataloğa göre temel gıda, teknolojik ürünler, küçük ev aletleri, mutfak eşyaları, beyaz eşyalar, oyuncak çeşitleri, tekstil ve temizlik ürünleri müşterileriyle buluşacak. En dikkat çeken ürünler ise kickscooter, buharlı mop çok amaçlı temizleyici ve turbo siyah cam ankastre set oldu. İşte, BİM 15-18 Nisan indirimli ürünleri ve fiyat bilgileri

1 /10 15 NİSAN SALI 2025 BİM AKTÜEL ÜRÜNLER

TOZ DETERJAN 319 TL ISLAK HAVLU 49,75 TL MASAJ SABUNU 49 TL MASKARA 209 TL FONDÖTEN 279 TL

2 /10 AZ ŞEKERLİ GAZOZ 49,50 TL PATATES CİPS ÇEŞİTLERİ 35 TL BARDAK POŞET ÇAY 125 TL

3 /10 SİYAH ZEYTİN 169 TL REÇEL ÇEŞİTLERİ 59,50 TL AYÇİÇEK YAĞI 305 TL

4 /10 18 NİSAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ

18 Parça Rölfeyli Porselen Yemek Takımı 1.090 TL Rölfeyli Porselen Fincan Takımı 359 TL Emaye Kızartma Tavası 429 TL Emaye Koçerol 279 TL Kupa 3'lü 219 TL Çay Seti 12 Parça 249 TL Gold Tatlı Çatalı 6'lı 209 TL Gold Tatlı Bıçağı 6'lı 329 TL















5 /10 4 Bölmeli Kaşıklı Baharatlık 99 TL

Rendeli Saklama / Karıştırma Kabı 179 TL Çok Amaçlı Meyvelik 49 TL Erzak Kabı 1,2 Litre 29,50 TL Erzak Kabı 1,7 Litre 34,50 TL Dikdörtgen Saklama Kabı 3'lü 44,50 TL









6 /10 3 Kapaklı Metal Ayakkabılık 1.750 TL Çelik Termos 2 Litre 579 TL 3 Bardaklı Termos 500 ml 549 TL



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