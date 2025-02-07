Bu akşam TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başlayacak Bir Zamanlar İstanbul dizisi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Dizinin ilk bölümü saat 20.00'da başlayacak. Geçtiğimiz haftalarda üçüncü fragmanı yayınlanan ve büyük ilgi çeken dizinin oyuncuları arasında Cihangir Ceylan ve Alina Boz gibi isimler yer alıyor. 90'lı yılların İstanbul'da geçen dizinin konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla aksiyon ve dram dolu sahneleri izleyiciye yansıtacak. İşte Bir Zamanlar İstanbul dizisi oyuncuları, konusu ve dizinin çekildiği yerler.
TRT 1'in yeni dizisi Bir Zamanlar İstanbul bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin 1. bölümünden üç fragman geçtiğimiz haftalarda yayınlanmıştı. Merakla beklenen Bir Zamanlar İstanbul dizisi oyuncuları ve konusu da araştırılanlar arasında. Başrolünde Cihangir Ceylan'ın Ali karakterine hayat verdiği dizide Alina Boz ise Seher karakterini canlandırıyor. İşte Bir Zamanlar İstanbul oyuncuları, dizinin çekildiği yer ve konusu hakkında bilgiler.
BİR ZAMANLAR İSTANBUL KONUSU NEDİR?
1990’lı yılların toplumsal sorunlarını ve suç dünyasını konu alan Bir Zamanlar İstanbul, izleyicileri derin bir hikâyenin içine çekecek. İki genç karakterin adalet arayışını merkeze alan dizi, etkileyici sahneleri ve güçlü oyuncu performanslarıyla büyük bir etki yaratmayı hedefliyor. Mehmet Bozdağ’ın proje tasarımı ve Metin Günay’ın yönetmenliğinde hazırlanan yapım, yakında TRT1 ekranlarında olacak.
90’lar İstanbul’una nostaljik bir yolculuk
Bir yıldır hazırlıkları süren Bir Zamanlar İstanbul, dönemin atmosferini detaylı bir şekilde yansıtmak için özel olarak tasarlanmış setlerde çekiliyor. Ali ve Seher karakterlerinin, mafya ağına karşı verdiği mücadele, 90’lı yılların toplumsal karanlıklarına ışık tutacak. Bir Zamanlar İstanbul, sadece dönemsel bir hikâye sunmakla kalmıyor; adalet ve aşk temalarıyla evrensel bir mesaj da iletiyor.
Adalet ve aşkı buluşturan bir destan
Aynı üniversitede okuyan Ali ve Seher, bir münazara sırasında tanışır ve yolları kesişir. “Bir insanı suça iten toplum mudur, yoksa kendi seçimleri mi?” sorusu, onların hem düşünsel hem de duygusal bir bağ kurmasını sağlar. İkili, zalimlere karşı omuz omuza verdikleri mücadeleyle İstanbul’un suç dünyasını altüst eder.
Karanlık dünyaya karşı mücadele
Bir Zamanlar İstanbul’un yeni tanıtımında Ali’nin 90’lı yıllarda İstanbul’da faaliyet gösteren silah kaçakçılığı yapan bir mafyaya karşı mücadele edeceği görülüyor. Ali ve Seher, bu tehlikeli dünyaya karşı cesur adımlar atarak düzeni sarsmaya hazırlanıyor. İstanbul Üniversitesi’nde okuyan ve öğretmen olmayı hayal eden Ali, ailesinin silahlı saldırıya uğramasıyla bambaşka bir yola sürükleniyor. Geçmişte babasını öldüren karanlık çete, şimdi de ailesine zarar veriyor. Ali için artık bu zalim düzene karşı mücadele zamanı.
BİR ZAMANLAR İSTANBUL OYUNCULARI KİMLER?
Başrollerinde Cihangir Ceyhan ve Alina Boz’un yer aldığı Bir Zamanlar İstanbul oyuncu kadrosunda ayrıca Hüseyin Avni Danyal, Didem Balçın, Şebnem Dönmez, Kaan Taşaner, Deniz Celiloğlu, Özge Özder, Ümit Kantarcılar, İpek Karapınar, Murat Daltaban, Nihal Koldaş, Mirza Bahattin Doğan ve Serdar Özer gibi deneyimli isimler bulunuyor. Bir Zamanlar İstanbul, ilk bölümüyle 7 Şubat Cuma TRT1’de izleyiciyle buluşacak.
BİR ZAMANLAR İSTANBUL DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİDİ?
Bir Zamanlar İstanbul dizisinin çekimleri, İstanbul'un Fatih, Balat, Beyoğlu ve Galata gibi semtlerde çekildi. 90'lı yılların İstanbul'unu yansıtması adına özel olarak hazırlanan sette çekimleri yapılan dizi 7 Şubat 2025'te izleyici karşısına çıkacak.