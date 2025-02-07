BİR ZAMANLAR İSTANBUL KONUSU NEDİR?





1990’lı yılların toplumsal sorunlarını ve suç dünyasını konu alan Bir Zamanlar İstanbul, izleyicileri derin bir hikâyenin içine çekecek. İki genç karakterin adalet arayışını merkeze alan dizi, etkileyici sahneleri ve güçlü oyuncu performanslarıyla büyük bir etki yaratmayı hedefliyor. Mehmet Bozdağ’ın proje tasarımı ve Metin Günay’ın yönetmenliğinde hazırlanan yapım, yakında TRT1 ekranlarında olacak.

90’lar İstanbul’una nostaljik bir yolculuk





Bir yıldır hazırlıkları süren Bir Zamanlar İstanbul, dönemin atmosferini detaylı bir şekilde yansıtmak için özel olarak tasarlanmış setlerde çekiliyor. Ali ve Seher karakterlerinin, mafya ağına karşı verdiği mücadele, 90’lı yılların toplumsal karanlıklarına ışık tutacak. Bir Zamanlar İstanbul, sadece dönemsel bir hikâye sunmakla kalmıyor; adalet ve aşk temalarıyla evrensel bir mesaj da iletiyor.



