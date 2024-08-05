Ortadoğu'daki artan gerilimler ve ABD ekonomisine ilişkin resesyon endişeleri, kripto varlıkların sert düşmesine neden oldu. Bitcoin, yaklaşık 6 ayın dip seviyesini görerek 50 bin dolar seviyesinin altına geriledi. Bu gelişmelerle birlikte, kripto paralardan son 24 saatte 260 milyar dolar silindi. Peki Bitcoin ne kadar? Ethereum düştü mü kaç dolar oldu? Ripple anlık fiyatı nedir? Kripto fiyatlarında son durum ne?

1 / 6 Ortadoğu'daki jeopolitik gerilimler ve ABD ekonomisindeki resesyon endişelerinin gölgesinde kripto para piyasalarının sert bir düşüş yaşaması oldukça dikkat çekici. Özellikle Bitcoin'in 50 bin doların altına gerileyerek 6 aylık dip seviyesini görmesi ve piyasanın 24 saat içinde 260 milyar dolarlık bir değer kaybına uğraması, yatırımcıları endişelendiriyor. Peki Bitcoin ne kadar? Ethereum düştü mü kaç dolar oldu? Ripple anlık fiyatı nedir? Kripto fiyatlarında son durum ne?

2 / 6 Ortadoğu'da yaşanan siyasi ve askeri çatışmalar, küresel piyasalar üzerinde olumsuz etki oluşturuyor. Bu tür belirsizlik dönemlerinde yatırımcılar, daha riskli varlıklardan kaçınarak güvenli limanlara yönelme eğiliminde oluyor.

3 / 6 Bitcoin ve diğer kripto paralar, yüksek volatiliteye sahip oldukları için bu tür dönemlerde büyük değer kayıpları yaşayabiliyorlar.

4 / 6 ABD ekonomisine ilişkin resesyon endişeleri de kripto piyasalarını olumsuz etkileyen bir diğer faktör. Ekonomik durgunluk beklentileri, yatırımcıların riskli varlıkları terk etmesine neden oluyor. Bu durum, kripto paralarda ani ve sert düşüşlere yol açabiliyor.

5 / 6 Kripto Paralara Fiyatları Son durum Ne? Bitcoin, son dönemde yaşanan bu olumsuz gelişmelerin etkisiyle 6 ayın en düşük seviyesini gördü. 50 bin dolar seviyesinin altına gerileyen Bitcoin, yatırımcılar arasında paniğe yol açtı. Bu panik satışları, kripto piyasalarındaki düşüşü daha da derinleştirdi. Son 24 saat içinde kripto paralardan toplam 260 milyar doların silinmesi, bu düşüşün ne kadar ciddi olduğunu gözler önüne seriyor.

