Bolu'daki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangınla ilgili son gelişmeler yakından takip eidliyor. Bolu'da, Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'inde çıkan yangının neden merak ediliyor. Son açıklanan rakama göre 76 kişinin hayatını kaybettiği Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulundan Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangınla ilgili son gelişmeler, son dakika açıklamalar haberimizde.
BOLU'DA GRAND KARTAL OTEL'DE YANGIN NEDEN ÇIKTI?
Bolu'da, Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'inde çıkan yangının nedeni, henüz yapılan resmi açıklamalara göre netleşmedi.
Ancak, yerel kaynaklardan elde edilen teyite muhtaç bilgiler ve yangın sonrası yapılan ilk değerlendirmelere göre, yangının restoran katındaki elektrik arızası, ısıtma sistemi ya da otel içindeki tesisat hatalarından kaynaklanmış olabileceği üzerinde duruluyor.
Yetkililer, yangının çıktığı bölgeyi ve olası sebepleri araştırmaya devam etmekte olup, soruşturma devam ediyor.
Adalet Bakanı'ndan açıklama
Adalet Bakanı Tunç, soruşturma kapsamında toplam 11 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Tunç, "Soruşturma büyük bir hassasiyetle ve titizlikle sürdürülmektedir. Alanında uzman 7 kişilik bilirkişi heyetinin incelemeleri devam etmektedir" dedi.
2 yeni gözaltı
Yangınla ilgili devam eden soruşturma kapsamında işletme sahibinin de aralarında olduğu 9 kişi gözaltına alınmıştı. Akşam saatlerinde Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun gözaltına alındı.
76 can kaybı
İncelemelerin ardından açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 76'ya yükseldiğini bildirdi. Yerlikaya, Sağlık İl Müdürlüğü koordinasyonunda kimlik tespit çalışmalarının yapıldığını aktararak, "52 naaşın kimlikleri aileleriyle tespit edildi ve şu ana kadar da 45 vefat eden vatandaşımızın naaşları ailelerine teslim edildi. Diğerleriyle ilgili kimlik tespit çalışmalarını yapamadık. Bununla ilgili Adli Tıp Kurumunda kimlik, DNA tespit çalışmaları yapılıyor. Bununla da ilgili çalışmalar süratle tamamlandıktan sonra ailelerine teslim edilecek" diye konuştu.
Yagın merdiveni var mıydı?
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise, "Otelin 2021 ve 2024 yıllarında yapılan sınıflandırma denetimleri yapılmış, bu denetimlerde ruhsatları ve yangın yeterlilik ruhsatları talep edilmiş. Otelin itfaiye tarafından verilmiş yangın yeterlilik belgesi mevcut. İtfaiye tarafından olumsuz bir durum bulunmamış. Soruşturma süreci devam ediyor" dedi.
Ersoy, Grand Kartal Otel'de yangın merdiveni olmadığı iddialarının sorulması üzerine "2 tane yangın merdiveni var" yanıtını verdi.