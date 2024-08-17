Bolu'nun Göynük ilçesi Bekirfakılar köyü mevkisinde ormanlık alanda önceki gün saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Bolu ve çevre illerden çok sayıda itfaiye ekibi, arazöz, dozer ve helikopterler sevk edildi. Yangına ilişikin son durum merak ediliyor. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, Bolu'nun Göynük ilçesinde Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda 2 gün önce öğle saatlerinde çıkan yangınla ilgili incelemelerde bulunmak üzere geldiği Umurlar köyünde gazetecilere açıklama yaptı. 17 Ağustos Bolu Göynük'te çıkan orman yangını söndürüldü mü, son durum ne? İşte ayrıntılı bilgiler...
Bolu’da öğle saatlerinde 2 gün önce başlayan ve rüzgarın etkisiyle yaklaşık 100 hektarlık alana yayılan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangınına ilişkin, "Yangının kontrol altına alındığını henüz söyleyemeyiz." dedi.
Ekiplerin, yangını söndürmek için başlattığı çalışma saatlerdir sürüyor. Yangın sebebiyle Yeniköy ile Bekirfakılar köyünde Ayvatlar Mahallesi ve Çaylak köyünde Seferler Mahallesi'nde 281 vatandaşın tedbir amaçlı tahliyesine karar verildi. Akşam saatlerine kadar 118 arazöz, 7 iş makinesi ve 9 helikopter ile müdahale edildi. Gece saatlerinde helikopterler havadan müdahaleye ara verdi. Yangın 12'nci saatinde bölgede etkisini sürdürüyor.
Gece saatlerinde helikopterler havadan müdahaleye ara verdi. Yangın 12’nci saatinde bölgede etkisini sürdürüyor.
Öte yandan, yangın nedeniyle Yeniköy ile Bekirfakılar köyünde Ayvatlar Mahallesi ve Çaylak köyünde Seferler Mahallesi'nin tedbir amaçlı tahliyesine karar verildi.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise yangın bölgesinde söndürme çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtilerek, "Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangın nedeniyle tedbir amaçlı 281 vatandaşımızın tahliyesi gerçekleştirilmiştir. Yangında herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.
Vali Kılıç bölgeye gelerek incelemelerde bulundu
Bolu Valisi Erkan Kılıç, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.
Kılıç, yaptığı açıklamada, saat 12.30 sıralarında meydana gelen yangının çıkış nedeninin araştırılacağını söyledi.
Yangını söndürmek için tüm ekiplerin seferber olduğunu belirten Kılıç, şöyle devam etti:
"Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı'nın da bilgisi var. Orman Genel Müdürümüzle de görüşüyoruz. Orman Bölge Müdürümüz ve ekipler burada. Hava desteği de istedik. Şu anda 6 helikopter, Sünnet Gölü'nden su alarak yangına müdahale ediyor. Yangını çevirmek için dozer ve iş makineleri bölgede, diğerleri de gelmek üzere. Su takviyeleri de yapılmış durumda. Tüm tedbirler alındı."
Kılıç, yangın alanına yakın yerleşim yerlerinin olduğunu aktararak, herhangi bir sorun yaşamamak için tahliye çalışması başlattıklarını kaydetti.
Rüzgara göre yangının yönünün değişebildiğini dile getiren Kılıç, "Onun da takibini yapıyoruz. Şu an can ve mal anlamında bir kaybımız yok. Yerleşim yerleri konusunda bir hassasiyetimiz var, takip ediyoruz. Ekiplerimiz sahada. En kısa sürede yangını söndürmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
Kılıç, söndürme çalışmalarının sürdüğünü, rüzgarın yangına müdahaleyi zorlaştırdığını belirtti.
Bölgede 100 hektarlık bir alanın yangından etkilendiğine işaret eden Kılıç, "Bu artabilir. Uçak da istedik. Çanakkale ve ülkemizin farklı yerlerinde ciddi yangınlar var. Orman Bakanlığımız her tarafa yetişmeye çalışıyor. Bu konuda gayret içerisindeler. İmkan varsa gece müdahale konusunda etkili olacaksa hava aracımız varsa (gece görüşlü) onun da buraya gelmesini sağlamaya çalışırız." diye konuştu.
Rüzgarın etkisiyle büyüdü
Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyürken bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle Yeniköy ile Bekirfakılar köyünde Ayvatlar Mahallesi ve Çaylak köyünde Seferler Mahallesi'nin tedbir amaçlı tahliyesine karar verildi.
Tarım ve Orman Bakanı'ndan Bolu Orman Yangını Açıklaması
arım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangınına ilişkin, "Yangının kontrol altına alındığını henüz söyleyemeyiz." dedi.
Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde çıkan yangınla ilgili incelemelerde bulunmak üzere Umurlar köyüne gelen Polat, yetkililerden bilgi aldı.
Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde çıkan yangınla ilgili incelemelerde bulunmak üzere Umurlar köyüne gelen Polat, yetkililerden bilgi aldı.
Polat, gazetecilere, bölgenin yangına riskli alan kategorisinde bulunmadığını, ağaç türleri itibarıyla yangına dirençli olduğunu belirterek "Buna rağmen bu boyutta bir yangının çıkıyor olması, iklim değişikliği gerçeğinin ne boyutlara gelebileceğini bize gösteriyor. Yangının başlangıç saatinden itibaren yoğun bir şekilde gerek Orman Genel Müdürlüğümüz unsurları gerekse diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızın araç gereçleri ve personeliyle koordine olarak çok etkin bir şekilde bu büyük yangına karşı mücadele verdik." diye konuştu.
Yangın alanının çok geniş olduğunu dile getiren Polat, şöyle devam etti:
"Geldiğimiz nokta itibarıyla 30 kilometre çevresi olan bir alanın orta açıklığının tamamen yandığı, yüksek enerjiyle yanarak herhangi bir unsur bırakmadan yandığı görülmektedir. Buraya 11 helikopter sevk edilmiş durumda. Bunların bir kısmı havada çalışıyor, bir kısmı su alma aşamasında. 648 personelimiz gerek Bolu bölgemizden gerekse Türkiye'nin değişik bölgelerinden sevk edilmiş durumda. 7 iş makinemiz bunlar orman teşkilatının, onun dışında DSİ ve diğer kurumlarımızın iş makineleri de çalışmaktadır. 118 arazözümüz sevk edilmiştir."
Polat, sabaha kadar çalışan personelin yerine yeni ekibin yolda olduğunu aktararak "Yangının kontrol altına alındığını henüz söyleyemeyiz. Çeperlerinde yüksek enerji devam ediyor. Fakat o noktalarda özel tedbirler alarak iş makinalarımızla vaziyet ediyoruz. Herhangi bir yerleşim yerini tehdit ettiğini söyleyemeyiz. Örneğin Umurlar köyünü en fazla tehdit edebilecek yerlerden biri. Burası dahi boşaltılmamıştır henüz." ifadelerini kullandı.
Vatandaşların tedbirli olunması konusunda uyarıldığını belirten Polat, "Boşaltılma yapılan köyler var. O devam ediyor fakat bunlar tedbir amaçlı. Yani köyün herhangi bir unsurunun yandığı vaki değildir şu anda." dedi.
Polat, yangının Bolu'nun en büyük yangını olduğunun değerlendirildiğini aktararak "Ancak bu kesin metrajın, 'kontrol altına alındı' denildikten sonra ölçülmesiyle ortaya çıkacak. Bu çok önemli bir kavram; yanan alan kavramı. Orman hukukunda anayasal olarak korunmakta olan bu alanların yandıktan sonra farklı bir işleme tabi tutulamayacağı gibi bir düzen var. O yüzden haritalandırılarak hukuki olarak tespit edildiği için afaki bir şekilde tahmini bir şekilde açıklayamayız. Bunu bilimsel yöntemlerle ölçerek tespit ediyoruz. Şu anda bini (hektar) geçmiş olma ihtimali yüksek maalesef." diye konuştu.
"Tedbir amaçlı yakınlarının yanına gidenler var"
Bolu Valisi Erkan Kılıç da tedbir amaçlı boşaltılan yerleşim yerlerinin olduğunu dile getirerek "Yaşlılar ve kadınlar 281 kişi yakınlarının yanına gittiler. Komple boşaltılan bir köyümüz yok. Tedbir amaçlı yakınlarının yanına gidenler var. Onların bir kısmı da gün ağarınca evlerine gelmişlerdir." dedi.
Kılıç, yangının yerleşim yerlerine sıçrama durumuna ilişkin en ufak bir ihtimal görüldüğünde tahliye kararı verilebileceğini aktararak "Şu anda öyle bir durum söz konusu değil. Sadece geçici bir tedbir olarak akşam yakınlarının yanına yerleşen 281 vatandaşımız oldu. Bolu'nun geçmişinde 900 hektarlık bir yangın yok. Geçen yıl 200 hektarın üzerinde Gerede'de bir yangınımız oldu ama bu Bolu'da en büyük yangın şimdiye kadar, öyle görünüyor." açıklamasında bulundu.
Bolu'da orman yangını nedeniyle Göynük-Nallıhan kara yolu trafiğe kapatıldı
Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle Göynük-Nallıhan kara yolu tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı.
Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Bolu Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Göynük ilçesi Bekirfakılar mevkisinde 15 Ağustos Perşembe günü meydana gelen ve devam eden orman yangını nedeniyle tedbir amaçlı Göynük-Nallıhan yolu trafiğe kapatılmıştır." ifadesine yer verildi.
TSK'dan helikopter desteği
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), söndürme çalışmalarına Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 2 helikopterle destek sağlandığını bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 2 adet helikopter ile destek sağlıyoruz." ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda, yangına müdahale eden helikopterden görüntüler de yer aldı.