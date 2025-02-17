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Bolu ve Karabük’te yarın okullar tatil mi? Meteoroloji uyardı: Kuvvetli kar yağışı bekleniyor

Bolu ve Karabük’te yarın okullar tatil mi? Meteoroloji uyardı: Kuvvetli kar yağışı bekleniyor

13:4517/02/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Yarın okullar tatil mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 Şubat 2025 tarihinde sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı uyarıda, Bolu ve Karabük'ün yüksek kesimlerinde bugün akşam saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışı (5-15 cm) beklendiğini duyurdu. Peki Bolu ve Karabük’te yarın okullar tatil mi? 17 Şubat Salı günü için Valilikten son dakika kar yağışı açıklaması geldi mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Blu ve Karabük illerinin yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışı beklendiğine ilişkin uyarılarda bulundu. MGM tarafından yapılan açıklamada, “Bugün akşam saatlerinden itibaren Bolu ve Karabük illerinin yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışı beklendiğinden başta Bolu Dağı Gecidi olmak üzere ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzlulara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” uyarısında bulundu. Peki Bolu ve Karabük’te yarın okullar tatil mi? 17 Şubat Salı günü için Valilikten son dakika kar yağışı açıklaması geldi mi?

Bolu’da yarın okullar tatil mi?

Vali Valiliği tarafından 17 Şubat Salı günü için kar tatili konusunda herhangi bir açıklama bulunmuyor. Bolu’da yarın okullar tatil edildi açıklaması geldiğinde detaylar burada yer alacaktır.

Karabük’te yarın okullar tatil mi?

Karabük’te akşam saatlerinde etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle yarın okullar tatil mi, Valilikten kar tatili açıklaması geldi mi? sorusuna yanıt aranıyor. Karabük Valiliği tarafından ise henüz Karabük merkez ve ilçeleri için okulların tatil olduğuna dair açıklama yapılmadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahminlere göre, yurt genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun batısının yağışlı olması bekleniyor. Genellikle sağanak, İç Ege'nin yüksekleri, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'da kar şeklinde olması beklenen yağışların, Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz’de kuvvetli olması bekleniyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

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