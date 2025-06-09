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Borsa İstanbul bugün açık mı, kapalı mı? Borsa İstanbul ne zaman işleme açılacak?

Borsa İstanbul bugün açık mı, kapalı mı? Borsa İstanbul ne zaman işleme açılacak?

09:279/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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2025 yılı Kurban Bayramı tatili sebebiyle Borsa İstanbul’da işlemlere ara verildi. Bayram dolayısıyla uygulanan genel tatil takvimine uygun olarak BIST, 5 Haziran Perşembe günü yarım gün işlem gördükten sonra tatile çıktı. Peki, yatırımcıların merakla takip ettiği Borsa İstanbul bugün açık mı, işlemler ne zaman yeniden başlayacak?

Borsada bayram molası… Kurban Bayramı tatili nedeniyle Borsa İstanbul'da işlem yapılmıyor. 5 Haziran’da yarım gün seansla kapanan BIST'in yeniden ne zaman açılacağı yatırımcıların gündeminde. “Borsa bugün açık mı? Borsa ne zaman işlem görmeye başlayacak?” sorularının yanıtları haberimizde...

Bayram tatilinin sona ermesiyle birlikte, kamu kurumları ve borsa dâhil tüm resmi daireler 10 Haziran 2025 Salı günü mesaiye yeniden başlayacak. Bu tarihten itibaren Borsa İstanbul’da hisse senedi, tahvil ve vadeli işlem piyasalarında alım satımlar tekrar başlayacak.

BORSA İSTANBUL'UN BAYRAM SONRASI TEKRAR AÇILIŞ TARİHİ

10 Haziran 2025 Salı günü, Borsa İstanbul normal işlem takvimine geri dönecek ve hisse senedi ile VİOP işlemleri yeniden başlayacak

Pay Piyasasında, 3 Haziran tarihli işlemlerin takası 10 Haziran Salı günü, 4 Haziran 2025 Çarşamba ve 5 Haziran 2025 Perşembe tarihli işlemlerin takası 11 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

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