Borsa İstanbul Kurban Bayramı’nda açık mı? Borsa İstanbul ne zaman tatile girecek?





BORSA İSTANBUL KURBAN BAYRAMI 2025 TATİL VE TAKAS TAKVİMİ

Borsa İstanbul A.Ş., 2025 Kurban Bayramı tatiline ilişkin seans durumu ve takas işlemleriyle ilgili önemli bir bilgilendirme yayımladı. Bayram süresince borsada işlemler durdurulacak ve seanslar kapalı olacak. Bu nedenle yatırımcıların tatil öncesi yaptıkları alım-satım işlemlerinin takas tarihlerinde değişiklik yaşanacak.







