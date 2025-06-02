Borsa İstanbul Kurban Bayramı’nda açık mı? Borsa İstanbul ne zaman tatile girecek?

Kurban Bayramı tatili nedeniyle "Borsa tatile girecek mi?" sorusu merak edilen sorular arasında yer alıyor. Bayram tatilinin 4,5 gün olarak belirlenmesinden sonra Borsa İstanbul'un (BIST) çalışma takvimi ve işlem saatleri araştırılmaya başlandı.
Borsa İstanbul A.Ş., 2025 yılı Kurban Bayramı süresince borsa seansları kapalı olacak. Tatil öncesinde yapılan takas tarihleri de değişiklik gösterebilecek.
BORSA İSTANBUL KURBAN BAYRAMI 2025 TATİL VE TAKAS TAKVİMİ
Borsa İstanbul A.Ş., 2025 Kurban Bayramı tatiline ilişkin seans durumu ve takas işlemleriyle ilgili önemli bir bilgilendirme yayımladı. Bayram süresince borsada işlemler durdurulacak ve seanslar kapalı olacak. Bu nedenle yatırımcıların tatil öncesi yaptıkları alım-satım işlemlerinin takas tarihlerinde değişiklik yaşanacak.
BORSA İSTANBUL KURBAN BAYRAMI TATİL GÜNLERİ (2025)
Resmi tatil takvimine göre, Borsa İstanbul 6 Haziran Cuma günü itibarıyla bayram tatiline girecek. Tatil 7 Haziran Cumartesi, 8 Haziran Pazar ve 9 Haziran Pazartesi günlerini de kapsayacak şekilde devam edecek. Borsa işlemleri 10 Haziran 2025 Salı günü yeniden başlayacak.
2025 KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ BORSA TAKAS TARİHLERİ
Borsa İstanbul’un kamuoyuyla paylaştığı açıklamada takas süreçlerine dair şu bilgilere yer verildi:
- 3 Haziran 2025 Salı günü gerçekleştirilen işlemlerin takası, 10 Haziran 2025 Salı günü yapılacak.
4 Haziran 2025 Çarşamba ve 5 Haziran 2025 Perşembe tarihli işlemlerin takasları ise 11 Haziran 2025 Çarşamba günü gerçekleştirilecek.
5 Haziran Perşembe günü için ayrı bir takas işlemi yapılmayacak.
Bu bilgiler doğrultusunda, yatırımcıların tatil sürecinde herhangi bir aksaklık yaşamamaları adına işlem ve takas planlarını önceden yapmaları öneriliyor.