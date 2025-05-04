Yatırımcıların en çok işlem yaptığı hisseler hangileri?

BIST 100’de hafta boyunca gerçekleşen hacim, bir gün de resmî tatil olmasıyla geçen haftaya göre gerilerken, 335 milyar 411 milyon TL oldu.

Piyasada en çok işlem yapılan hisselerde ilk sırada 29 milyar 422 milyon TL ile Türk Hava Yolları (THYAO) hissesi geldi. Piyasadaki hacmin 20 milyar 697 milyon TL’lik kısmı Akbank (AKBNK) hissesinde ve 19 milyar 38 milyonu da Yapı Kredi Bankası (YKBNK) hissesinde yapıldı.