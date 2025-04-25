Altın fiyatlarındaki son gelişmeler yakından takip ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed Başkanı Jerome Powell ve Çin'e yönelik söylemlerinin tonunu yumuşatması sonrası altın fiyatları düşüşe geçti. Peki, Altın fiyatlarında Trump etkisi devam ediyor mu? Haftanın son günü gram altın ne kadar? Piyasalar altın alış ve satış fiyatlarını anlık olarak takip ediyor. Çeyrek altın, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte, 25 Nisan 2025 Cuma günü canlı altın alış- satış fiyatları

1 /12 ABD yönetiminin izlediği korumacı ticaret politikası ve sert ekonomik söylemleri varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve Çin'e yönelik söylemlerinin tonunu yumuşatması dikkati çekiyor. Powell ve Fed'e yönelik açıklamalarda bulunan Trump, önceki söylemlerinin aksine Powell'ın işine son vermeyi düşünmediğini dile getirdi.



2 /12 Haftanın son günü gram altın ne kadar? 25 Nisan 2025 canlı altın alış- satış fiyatları

Altın fiyatları 25 Nisan Cuma verileri araştırılıyor. Küresel ekonomiye ilişkin belirsizlikler yerini korurken altında düşüş sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın, Fed Başkanı Powell'ı görevden almayacağını ve Çin'e uygulanan gümrük tarifelerinde gevşemeye gidileceğine yönelik açıklamaları piyasalardaki risk algısını azalttı ve altına olan talep gerilemeye başladı. Fiyatlarda yaşanan aşağı yönlü hareketle birlikte "Bugün gram altın fiyatı ne kadar, çeyrek altın fiyatı kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı.

3 /12 ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gram altın güne 4129 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4097 lira, en yüksek de 4165 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4104 liradan alıcı buluyor.

4 /12 GRAM ALTIN FİYATI (25 NİSAN 2025)

Alış:4.104,0040 Satış: 4.104,4370



5 /12 ALTIN/ONS FİYATI (25 NİSAN 2025)

Alış: 3.348,25 Satış: 3.350,60



6 /12 ÇEYREK ALTIN FİYATI (25 NİSAN 2025)

Alış: 6.566,4100 Satış: 6.710,7500



7 /12 CUMHURİYET ALTINI FİYATI (25 NİSAN 2025)

Alış: 26.265,6300 Satış: 26.760,9300



8 /12 TAM ALTIN FİYATI (25 NİSAN 2025)

Alış: 27.073,00 Satış: 27.304,00



9 /12 YARIM ALTIN FİYATI (25 NİSAN 2025)

Alış: 13.085,77 Satış: 13.415,31



10 /12 ATA ALTIN FİYATI (25 NİSAN 2025)

Alış: 27.413,63 Satış: 28.105,88



11 /12 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI (25 NİSAN 2025)

Alış: 2.272,40 Satış: 3.222,11

