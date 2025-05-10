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5 bölgede sağanak! 10 Mayıs 2025 hava durumu raporu yayınlandı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

5 bölgede sağanak! 10 Mayıs 2025 hava durumu raporu yayınlandı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

10:5410/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 10 Mayıs hava durumu raporu yayınlandı. Hava durumu yine değişti. Güneşli hava gidiyor yağmurlu hava geliyor. Ülke genelindeki ısınan hava yerini yine ülke genelinde serin ve yağışlı havaya bırakıyor. Tam ‘Mayıs geldi havalar ısındı’ derken hafta sonu yağmurlu havaya hazır olun. Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Yapılan son tahminlere göre Ankara, İzmir ve İstanbul'da bugün yağmur bekleniyor. Özellikle gün içerisinde plan yapacaklar merak içerisinde "Bugün hava durumu nasıl?" ve "Ankara, İzmir ve İstanbul'da yağmur yağacak mı?" sorularının cevabını araştırıyor. Merak edenler için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 10 Mayıs hava durumu detaylarını haberimizde derledik. İşte merak edilen soruların cevabı ve 10 Mayıs hava durumu ayrıntıları...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneydoğusu, Ege'nin doğusu, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatı ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz geneli, Doğu Anadolu'nun batı ve güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

YAĞMUR VE FIRTINA UYARISI!


Bugün, yağışların; Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Edirne, Kırklareli, Ankara, Eskişehir, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Rüzgarın ise; Marmara’da kuzey yönlerden, İç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), iç Anadolu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.


İLLERİMİZDE HAVA DURUMU


Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:

ANKARA: 28, Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL: 24, Parçalı ve az bulutlu

İZMİR: 33, Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ: 27, Parçalı ve az bulutlu

BURSA: 27, Parçalı ve az bulutlu

BALIKESİR: 30, Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE: 27, Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ: 25, Parçalı ve az bulutlu









İL İL HAVA DURUMU

KONYA: 29, Parçalı ve az bulutlu


BOLU: 24, Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU: 25, Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK: 21, Parçalı bulutlu

SİNOP: 24, Parçalı bulutlu

AMASYA: 30, Parçalı, yer yer çok bulutlu

SAMSUN: 24, Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı






İstanbul’da hafta sonu hava durumu nasıl?


İstanbul'da cumartesi günü sabah ilk saatlerden itibaren gök gürültülü yağışın etkili olacağını belirtildi. Pazar günü yağışların doğuya yönelmesiyle İstanbul'da parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağını ifade edildi. Hava sıcaklığının İstanbul'da şu anda 24 ila 25 derece civarında seyrettiğini belirten 'Sıcaklık cumartesi ve pazar günü yer yer 20 derecenin altına inecek. Sıcaklık hafta ortasına doğru kademeli olarak tekrar artacak diyebiliriz.' şeklinde açıklama yapıldı.

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