Yapılan son tahminlere göre Ankara, İzmir ve İstanbul'da bugün yağmur bekleniyor. Özellikle gün içerisinde plan yapacaklar merak içerisinde "Bugün hava durumu nasıl?" ve "Ankara, İzmir ve İstanbul'da yağmur yağacak mı?" sorularının cevabını araştırıyor. Merak edenler için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 10 Mayıs hava durumu detaylarını haberimizde derledik. İşte merak edilen soruların cevabı ve 10 Mayıs hava durumu ayrıntıları...