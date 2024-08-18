Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 18 Ağustos 2024 Pazar gününe ilişkin ilişkin yeni hava durumu raporunu yayımladı. Meteoroloji'nin sitesinden paylaşılan son tahminlere göre: Yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Bingöl, Muş ve Ağrı ile Van'ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.