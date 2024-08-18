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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den birçok il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı…

09:49 - 18/08/2024 Pazar
Güncelleme: 09:50 - 18/08/2024 Pazar
Yeni Şafak
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Bugünü hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 18 Ağustos'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Meteoroloji hava durumu tahminlerine göre, bugün öğle saatlerinden sonra Erzurum, Bingöl, Muş ve Ağrı ile Van'ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İşte 18 Ağustos hava durumu bilgileri.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 18 Ağustos 2024 Pazar gününe ilişkin ilişkin yeni hava durumu raporunu yayımladı. Meteoroloji'nin sitesinden paylaşılan son tahminlere göre: Yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Bingöl, Muş ve Ağrı ile Van'ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

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Sıcaklıklar artacak mı?

Bugün hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, Akdeniz ve Ege kıyılarında mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

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EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

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AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

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İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

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BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

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ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ARTVİN °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 31°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 29°C

Az bulutlu

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DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sonra Erzurum, Bingöl, Muş ve Ağrı ile Van'ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 26°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

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GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney kesimlerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 40°C

Az bulutlu

#Hava durumu
#meteoroloji
#bugün hava durumu
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