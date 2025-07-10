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Bursa'da OBP ile öğrenci alan liseler

Bursa'da OBP ile öğrenci alan liseler

16:0710/07/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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<p>Bursa Sınavsız OBP İle Sınavsız Öğrenci Alan Okulların Taban Puanları</p>
Bursa Sınavsız OBP İle Sınavsız Öğrenci Alan Okulların Taban Puanları

LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, birçok öğrenci ve veli, sınav puanıyla değil, ortaokul başarı puanı (OBP) ile öğrenci alan liseleri araştırmaya başlıyor. Özellikle Bursa'da sınavsız öğrenci alan liseler ve bu liselerin kontenjan bilgileri büyük merak konusu. İşte Bursa'da OBP ile sınavsız öğrenci alan liseler.

Sınavsız öğrenci alan liseler, öğrencilerin ortaokul başarı puanlarına (OBP) göre yerleştirme yapıyor. Bu puan, öğrencinin 6., 7. ve 8. sınıf yıl sonu başarı puanlarının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır. Bursa'da da çeşitli ilçelerde mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri ve bazı Anadolu imam hatip liseleri sınavsız olarak, yani OBP ile öğrenci kabul etmektedir. Bu liselerin taban puanları her yıl değişmekle birlikte, öğrenci alımında genel başarı düzeyi ve kontenjanlar belirleyici oluyor.

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından boş kontenjanlar ve yerel yerleştirme kılavuzları yayınlanacaktır. Öğrenciler, bu kılavuzları dikkatlice inceleyerek kendi OBP'lerine en uygun okulları tercih edebilirler. Sonuçlarını öğrenen öğrenciler, 14-24 Temmuz tarihleri arasında tercih işlemlerini yapacak. Ardından tercih sonuçları 4 Ağustos günü ilan edilecek. Aynı gün boş kontenjanlar da duyurulacak. İlk nakil başvuruları 4-6 Ağustos tarihleri arasında alınacak ve sonuçlar da 8 Ağustos'ta ilan edilecek. İkinci nakiller 8-12 Ağustos günü alınacak, 14 Ağustos tarihinde sonuçlar açıklanacak. 22 Ağustos günü ise il ve ilçelerde öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme işlemleri tamamlanacak.

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