Sınavsız öğrenci alan liseler, öğrencilerin ortaokul başarı puanlarına (OBP) göre yerleştirme yapıyor. Bu puan, öğrencinin 6., 7. ve 8. sınıf yıl sonu başarı puanlarının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır. Bursa'da da çeşitli ilçelerde mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri ve bazı Anadolu imam hatip liseleri sınavsız olarak, yani OBP ile öğrenci kabul etmektedir. Bu liselerin taban puanları her yıl değişmekle birlikte, öğrenci alımında genel başarı düzeyi ve kontenjanlar belirleyici oluyor.