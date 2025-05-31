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İOKBS ortaokul, lise bursu ne kadar? 2025 ortaokul (5, 6, 7, 8. sınıf) ve lise (9, 10, 11. sınıf) güncel bursluluk ücretleri

İOKBS ortaokul, lise bursu ne kadar? 2025 ortaokul (5, 6, 7, 8. sınıf) ve lise (9, 10, 11. sınıf) güncel bursluluk ücretleri

09:2731/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sonuçların açıklanmasının ardından sonuç ekranında "Burs almaya hak kazandınız" ibaresini gören adaylar burs alabilecek. Başarılı olan öğrencilere bir eğitim yılı içerisinde 12 ay boyunca burs desteği sağlanacak. Sınav sonucunda burs almaya hak kazanan ortaokul (5, 6, 7, 8. sınıf) ve lise (9, 10, 11. sınıf) öğrencileri, 12 ay boyunca burs desteği alacak. Peki İOKBS burs ödemeleri ne kadar? İOKBS ortaokul, lise bursu kaç TL ödenecek? 2025 güncel ortaokul (5, 6, 7, 8. sınıf) ve lise (9, 10, 11. sınıf) bursluluk ücretleri

2025 BURSLULUK PARASI NE KADAR?

Burs ücreti, memur maaşlarına endeksli olarak Ocak ve Haziran aylarında yeniden tespit ediliyor. İOKBS bursunun 2025 Ocak ve Haziran ayları arasındaki tutarı 2 bin 15 TL olarak hesaplanıyor. Bursluluk ücreti önümüzdeki temmuz ayında yapılacak memur maaşı zamlarına endeksli olarak artacak.

BURS PARASI NE ZAMAN YATAR?

Bursluluk Sınavı Kılavuzunda yer alan bilgilere göre; Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.

Bursluluk sınavını kazanan ancak parasız yatılılığa yerleştirilen öğrenciler, 2684 sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun’un 7 nci maddesinde belirtilen “Parasız yatılı öğrencilere ayrıca burs verilmez.” hükmü gereğince bursluluktan yararlanamaz.


E-OKUL BURSLULUK PARASI SORGULAMA

İOKBS bursunun hesaplara yatıp yatmadığı e-Okul VBS üzerinden sorgulanabiliyor.

e-Okul'a T.C. kimlik numarası ve öğrenci numarasıyla giriş yapan adaylar, güvenlik aşamasında doğum tarihi, doğum yılı, nüfusa kayıtlı olunan il, ilçe, eğitim alınan şube gibi soruları doğru yanıtlayarak e-Okul'a giriş yapabilir.

Ardından sol tarafta bulunan menü yardımıyla "Burs Ödeme Bilgileri" üzerinden sorgulama işlemi yapılabiliyor.



#bursluluk ödemesi
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