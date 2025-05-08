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BURSLULUK SINAV SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU MU: İOKBS bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

BURSLULUK SINAV SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU MU: İOKBS bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

13:038/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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2025 yılı Bursluluk Sınavı’nın tamamlanmasının ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gelecek sonuç açıklamasına çevrildi. İlkokul ve lise düzeyinde on binlerce öğrencinin katıldığı İOKBS sonrası, burs hakkı kazanacak adaylar heyecanla sonuç tarihini bekliyor. Sınav takvimine göre ilan günü netleşirken, öğrenciler sorgulama ekranı için MEB'in resmi internet sitesini yakından takip ediyor.

2025 yılı bursluluk sınavına katılan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak sonuçlar için geri sayıma geçti. Hafta sonu uygulanan İOKBS’nin ardından gözler sonuç takvimine çevrilirken, sınavdan alacakları puana göre burs hakkı elde edecek adaylar, MEB’in resmi internet adresi üzerinden sonuç ekranını takip ediyor.

İOKBS 2025 SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

2025 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) Sonuç Belgesi Milli Eğitim Bakanlığı Merkezi Sınavlar sonuç sorgulama ekranı üzerinden ilan edilecek. Sonuçları aşağıdaki ekrana giriş yapıp TC No bilgisi ile sorgulama yapabilirsiniz.

İOKBS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bursluluk Sınavı 2025 İOKBS sonuçları 30 Mayıs 2025 tarihinde açıklanacak.

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