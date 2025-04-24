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BYD Türkiye'de fırtına estiriyor: Dev araç filosu görücüye çıktı! İşte BYD fiyat listesi

BYD Türkiye'de fırtına estiriyor: Dev araç filosu görücüye çıktı! İşte BYD fiyat listesi

16:2524/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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<p>BYD fiyat listesi</p>
BYD fiyat listesi

Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Çinli BYD firması Türkiye'ye yatırım yapma kararı almıştı. Manisa'da fabrika açmak için kolları sıvayan BYD firmasının dev araç filosu Türkiye'ye ulaştı. BYD'nin ileri teknolojiye sahip araç taşıma gemisi "BYD Changzhou" Kocaeli'deki Safiport Limanı'na ulaşmıştı. Peki BYD modelleri hangileri? BYD araç fiyatları ne kadar? İşte DOLPHIN ATTO 3 SEAL U EV HAN TANG Güncel fiyat listesi...

Dünyanın önde gelen elektrikli araç üreticilerinden BYD'nin ileri teknolojiye sahip araç taşıma gemisi "BYD Changzhou", Türkiye'ye teslimat yapmak üzere 25 Şubat'ta Çin'in Ningbo Limanı'ndan yola çıkmıştı. 7 bin araç kapasiteli taşıma gemisi, 39 günlük yolculuğun ardından 5 Nisan'da Safiport Derince Limanı'na ulaşmıştı. İşte BYD fiyat listesi.

Limana indirilen binlerce sıfır kilometre araç, havadan görüntülendi. Ortaya çıkan ilginç manzara dikkat çekerken, bu araçların Türkiye ve yurt dışı için kullanılacağı bildirildi.

Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Çinli BYD firması; Temmuz ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde imzalanan anlaşma ile Türkiye'ye yatırım yapma kararı almıştı.

Manisa'da yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırımla dev bir otomobil fabrikası kurmak için kolları sıvayan BYD, iş ilanlarına bile başlamıştı. Peki BYD modelleri hangileri? BYD araç fiyatları ne kadar?

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