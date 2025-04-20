2025 yılı canlı kurban fiyatı araştırmaları başladı. Vatandaşlar, büyükbaş canlı kilo ne kadar sorusuna yanıt ararken, aynı zamanda küçükbaş canlı fiyatı da merak ediliyor. Güncel kurban fiyatları, hayvanın cinsine, kilosuna ve bölgesine göre değişiklik gösteriyor. Kurban Bayramı’na yaklaşırken en uygun fiyatlarla sağlıklı ve güvenilir kurbanlık seçimi için piyasadaki gelişmeleri takip etmek önemli. Peki küçükbaş ve büyükbaş kurban fiyatı ne kadar olacak? Et ve Süt Kurumu büyükbaş ve küçükbaş hayvan alım satım canlı kg fiyatı ne kadar? İşte 2025 kurban fiyatı.
2025 yılı Kurban Bayramı yaklaşırken canlı kurban fiyatları ve büyükbaş canlı kilo fiyatı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Büyükbaş hayvanlarda canlı kilo fiyatları hayvanın ırkına, yaşına ve kondisyonuna göre değişiklik göstermekle birlikte, ortama 90 ila 150 bin arasında değişmesi bekleniyor. Kurbanlık seçimi yaparken hayvanın genel sağlığına, veteriner kontrolünden geçmiş olmasına ve İslami usullere uygunluğuna dikkat etmek önem arz etmektedir. İşte dana, tosun, düve, koyun ve keçi fiyatları.
Küçükbaş canlı fiyatları ise türüne (koyun, keçi vb.), ırkına ve kilosuna göre farklılık göstermektedir. 2025 yılı için küçükbaş kurbanlık canlı fiyatlarının ortalama olarak 90 bin TL ile 150 bin TL aralığında olması beklenmekte. İl ve ilçelerde farklılık gösteren fiyatları, hayvanın cinsi, yaşı ve yetiştiği bölge gibi faktörler de değiştirebiliyor. 2025 kurbanlık fiyatları belli oldu mu, ne kadar?
Kurbanlık fiyatları 2025
Uzmanların tahminlerine göre 2025 büyükbaş kurbanlık fiyat aralıkları şöyle:
Dana: 100.000 TL – 140.000 TL
Tosun: 110.000 TL – 150.000 TL
Düve: 90.000 TL – 130.000 TL
Koyun: 8.000 TL – 16.000 TL
Koç: 12.000 TL – 20.000 TL
Keçi: 9.000 TL – 15.000 TL
Et ve Süt Kurumu büyükbaş hayvan alım satım canlı kg fiyatı ne kadar?
Et ve Süt Kurumu küçükbaş hayvan alım satım canlı kg fiyatı ne kadar?
Kimler kurban kesmekle yükümlüdür?
Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş, temel ihtiyaçları ve borçlarından başka nâmî (artıcı) olup olmadığına ve üzerinden bir yıl geçip geçmediğine bakılmaksızın nisap miktarı mala sahip olup seferî olmayan her Müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir. Buna göre yukarıda zikredilen şartları taşıyıp, temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gram altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir.
Borçlunun kurban kesmesi gerekir mi?
Kurban, zorunlu ihtiyaçları ve borçları dışında belirli (nisap) miktarda mala sahip olan kişiye vaciptir. Hz. Peygamber (s.a.s.) imkân bulduğu halde kurban kesmeyenlerle ilgili ağır ifadeler taşıyan hadisiyle (İbn Mâce, Edâhî, 2), bir taraftan kurban ibadetinin imkân bulmaya, güç yetirmeye bağlı olduğunu ifade ederken, bir yandan da güç yetirenin kurban kesmesinin gerektiğine işaret etmektedir. Buna göre kurban ibadetiyle yükümlü olabilmek için belli bir malî imkâna sahip olmak gerekir ki, bunun ölçüsü de kişinin temel ihtiyaçları ve borçlarından başka nâmî (artıcı) olup olmadığına ve üzerinden bir yıl geçip geçmediğine bakılmaksızın 80.18 gram altına ya da bunun değerinde para veya mala sahip olmasıdır. Kişinin malı olmakla birlikte borcu da olsa ve borcu ile asli ihtiyaçları çıktıktan sonra nisap miktarı malı kalsa o kişi kurban keser. Fakat temel ihtiyaçları ve borçları için ayıracağı para haricinde bu kadar bir mala sahip olmayan kişinin kurban kesmesi gerekmez.
Ailede zengin olan karı-kocadan her birinin ayrı ayrı kurban kesmesi gerekir mi?
Evde aile reisinin kurban kesmesi ile zengin olan öteki aile fertlerinden kurban vecibesi düşer mi? İslam dininde aile fertleri arasında da olsa mülkiyetin şahsiliği ve dolayısıyla mal ayrılığı esası vardır. Bir aile içinde karı, koca ve çocuklardan her birinin malı ayrı ayrı belirlenmişse kendilerine aittir. Bu itibarla aile fertlerinden karı, koca ve yetişkin çocuklardan kimin borcu ve temel ihtiyaçları dışında nâmî (artıcı) olup olmadığına ve üzerinden bir yıl geçip geçmediğine bakılmaksızın 80.18 gram altını ya da bunun değerinde parası veya malı varsa o kimse zengin sayılır. Bu şartlara göre aile fertlerinden dinen zengin sayılan her biri, fıtır sadakası vermekle mükellef olduğu gibi kurban kesmekle de yükümlüdür. Şâfiî mezhebine göre ise aile için bir kurban kesmek sünnet-i kifâyedir. Dolayısıyla aileden birisinin kurban kesmesi ile hepsi için sünnet yerine gelmiş olur. Bu görüş asgarî derecede nisâba sahip olan aileler için daha uygundur.
Kredi kartıyla kurban satın almak caiz midir?
Kurban kesmekle mükellef olan şahıs, kur- banlık hayvanı nakit olarak alabileceği gibi kredi kartıyla tek çekim veya vadeli olarak da alabilir. Bu bağlamda bedelin kredi kartıyla ödenmesi kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez. Ancak kredi kartı borcunu, ödeme tarihinde ödemek ve gecikmeden kaynaklanan faizli işleme düşmemek gerekir.
Banka kredisiyle kurban kesilebilir mi?
İster vacip isterse nafile olarak kurban kesecek kimse, kurbanını peşin satın alabileceği gibi, borçlanarak da satın alabilir. Bu, kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez. Ancak faizli borç alması durumunda faizli işlem yapma yasağını işlediği için günaha gir- miş olu. (Bkz. Bakara, 2/275-279; Müslim, Müsâkât, 105, 106; Ebû Dâvûd, Büyû’, 4). Bu itibarla kendi imkânlarıyla kurban kesemeyecek olanların böyle yöntemlere başvurmaları dinen uygun değildir.
Taksitle kurban alınabilir mi?
Kurban, Allah’a yakınlaşma niyeti ile yerine getirilen bir ibadettir. Bu amaç ise ancak kişinin kendi mülkiyetindeki hayvanı kurban etmesi ile gerçekleşir. Mülkiyet, hayvanı bizzat yetiştirme, hibe veya miras yolu ile olabileceği gibi satın alma yolu ile de gerçekleşebilir. Esasen vadeli satış caizdir. Dolayısıyla taksitlendirme yolu ile satın alınan bir mal, alıcının mülkiyetine geçtiğine göre, bu yolla alınan bir hayvanın kurban edilmesinde bir sakınca yoktur.
Kurbanlık hayvan tartı ile alınabilir mi?
Kurbanlık hayvan, kilo birim fiyatı belirlenmek suretiyle canlı olarak tartıyla alı- nıpsatılabilir. Ayrıca, toplumda herhangi bir aldatma, kargaşa ve ihtilafa yol açmayan yaygın bir uygulama varsa, kurban edilmek üzere satın alınmak istenen hayvanın karkas halindeki kilo birim fiyatı önceden belirlenmek şartıyla, kesildikten sonra tartılarak parasının ödenmesi yoluyla da satılabilir. Ancak bu şekildeki satışın geçerli olması için kesimden önce taraflar arasında akdin tamamlanması gerekir. Ayrıca kurbanın kelle, paça ve sakatat gibi bazı yerlerinin satıcıda kalması şart koşulmamalıdır.