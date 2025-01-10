Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bakanlık bünyesinde 527 sözleşmeli personel istihdam edileceğini açıkladı. KPSS-2025/3 tercih kılavuzuna göre Çevre Bakanlığı personel alımı branş dağılım ile koruma güvenlik görevlisi, büro personeli, avukat, büro personeli, mühendis ve mimar alınacak. Peki, 2025 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler? İşte, Çevre Bakanlığı 527 personel alımı hakkında detaylı bilgiler…
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 527 sözleşmeli personel alımı ilanı yayımladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak. Peki, Peki, 2025 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler? KPSS-2025/3 tercihleri ne zaman bitecek?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı için tercih süreci ÖSYM aracılığı ile başladı. Bakanlık bünyesinde çalıştırılmak üzere 527 kişi istihdam edilecek. İşte, KPSS-2025/3 tercihleri hakkında bilgiler...
Tercih işlemleri, KPSS-2025/3 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.
Yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 puanı ve lisans mezunları için KPSSP3 kullanılacak.
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?
Adaylar tercihlerini, 9-15 Ocak 2025 tarihleri arasında yapabilecek. Tercih işlemleri, 9 Ocak 2025 tarihinde saat 14.30'da başladı ve 15 Ocak 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI HANGİ BRANŞTA OLACAK?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) aracılığıyla Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan türü esas alınarak yerleştirme işlemi yapılacak.
Yerleştirme işlemi bu perşembe veya cuma günü başlayacak. ÖSYM aracılığıyla duyurulacak. 527 sözleşmeli personelin dağılımı ise şu şekilde; ortaöğretim mezunu KPSS P94 puan türünden 28 destek personeli, ön lisans mezunu KPSS P93 puan türünden 17 koruma güvenlik görevlisi, 80 büro personeli, lisans mezunu KPSS P3 puan türünden 12 avukat, 291 büro personeli, 97 mühendis, 2 mimar.
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI KPSS-2025/3 TERCİH KILAVUZU İÇİ TIKLAYIN
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ATAMASI NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından yerleştirilen adayların atama işlemleri ilgili kurum tarafından yapılacaktır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların ilgili kurum tarafından atamaları yapılmayacaktır.
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 14/07/2024 tarihinde lisans, 01/09/2024 tarihinde ön lisans, 15/09/2024 tarihinde ortaöğretim mezunları için yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında ihtiyaç duyulan yerlerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel alınacaktır.
Yerleştirme sonuçlarının ÖSYM internet sayfasında ilan edilmesine müteakip, adayların yerleştirildikleri hizmet birimlerinde göreve başlamak üzere başvuruda bulunacakları tarihler, istenilecek belgeler ve diğer açıklayıcı bilgiler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı internet adresinde (https://www.csb.gov.tr) ilan edilecektir.
ÖSYM tarafından yerleştirilenlere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından herhangi bir
belge gönderilmeyecektir. 1.4 Tercihler yapılmadan önce aşağıdaki koşulların dikkatle incelenmesi gerekmektedir.