CHP kurultay davası ne oldu, sonuçlandı mı, mutlak butlan çıktı mı, Kemal Kılıçdaroğlu geri dönecek mi?

CHP kurultay davası nasıl sonuçlanır?

Kurultayın iptali istemiyle yapılan başvuruları tek bir dosyada toplayıp değerlendirmeye alan mahkemenin kararına ilişkin kulislerde farklı seçeneklerden söz ediliyor. Buna göre şu senaryolar konuşuluyor:

1. Ortada “mutlak butlan” kararını gerektiren bir durum olmadığına hükmedilip dava reddedilebilir.

2. İddialar ciddi bulunup “kayyum” olarak da nitelenen “çağrı heyeti” kararı verilebilir.

3. Doğrudan Özel yönetiminin yerine Kılıçdaroğlu yönetiminin göreve getirilmesi sonucunu doğurabilecek “mutlak butlan” kararı çıkabilir.