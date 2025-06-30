CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin soruşturma davası bugün görüldü. CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davanın 3. duruşması saat 10:00'da başladı. Lütfü Savaş'ın avukatı, Özgür Özel'in görevden alınıp Kılıçdaroğlu'nun göreve getirilmesini istedi.Peki CHP kurultay davası ne oldu, sonuçlandı mı, mutlak butlan çıktı mı, Kemal Kılıçdaroğlu geri dönecek mi?
CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirilen 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin iptal davasının ikinci duruşması bugün görüldü. Peki CHP kurultay davası ne oldu, sonuçlandı mı, mutlak butlan çıktı mı, Kemal Kılıçdaroğlu geri dönecek mi?
CHP kurultay davası ne oldu, sonuçlandı mı, mutlak butlan çıktı mı, Kemal Kılıçdaroğlu geri dönecek mi?
CHP’de ‘mutlak butlan’ tartışmalarına yol açan ‘kurultay davası’nda ara kara açıklandı. Dava 8 Eylül'e ertelendi. Öte yandan CHP yönetimi, kritik duruşma öncesinde olası bir ‘mutlak butlan’ kararına karşı teyakkuza geçti. İl başkanları Ankara’ya çağrıldı.
Günlerdir tartışılan gün geldi çattı. CHP'de hareketli günlerin yaşanmasına neden olan kurultayın iptal davası Ankara'da görülmeye başlandı. CHP lideri Özgür Özel dün yaptığı açıklamada meydan okumuş "Yarın ne karar vereceklerse versinler. Verecekleri her karara hazırız. Cumhuriyet Halk Partisi dimdik ayaktadır" ifadelerini kullanmıştı. Dava bugün hızlı başladı. Hatay Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Lütfü Savaş'ın avukatı, Özgür Özel'in görevden el çektirilmesini istedi. İşte davada yaşananlar...
Lütfü Savaş'ın avukatının talebi: "İvedilikle Özgür Özel görevden el çektirilmelidir. Karar kesinleşene kadar Kemal Kılıçdaroğlu’na yetki verilmeli. Bu davaya konu usulsüzlükler milli güvenlik sorunudur. Mutlak butlan ile Kemal Kılıçdaroğlu göreve çağrılmalıdır."
"ÖZEL GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILSIN"
Lütfü Savaş'ın avukatı, kurultayın iptalini ve Özgür Özel yönteminin tedbiren görevlerinden uzaklaştırılmasını talep etti.
EK SÜRE İSTENMEDİ
CHP kurultayı davasında, CHP Genel Merkezi'nin avukatlarının ek süre istemeyeceği öğrenildi.
Kılıçdaroğlu geri dönecek mi?
Davadan “mutlak butlan” yani kurultayın hukuken hiç yapılmamış sayılması yönünde bir karar çıkması durumunda, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun göreve iade edilmesinin önü açılabilir.
CHP kurultay davası nasıl sonuçlanır?
Kurultayın iptali istemiyle yapılan başvuruları tek bir dosyada toplayıp değerlendirmeye alan mahkemenin kararına ilişkin kulislerde farklı seçeneklerden söz ediliyor. Buna göre şu senaryolar konuşuluyor:
1. Ortada “mutlak butlan” kararını gerektiren bir durum olmadığına hükmedilip dava reddedilebilir.
2. İddialar ciddi bulunup “kayyum” olarak da nitelenen “çağrı heyeti” kararı verilebilir.
3. Doğrudan Özel yönetiminin yerine Kılıçdaroğlu yönetiminin göreve getirilmesi sonucunu doğurabilecek “mutlak butlan” kararı çıkabilir.