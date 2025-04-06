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CHP Parti Meclisi'nde kimler yer alacak? PM seçimleri çarşaf liste usulüyle yapılacak! Özgür Özel'e karşı anahtar liste hamlesi

CHP Parti Meclisi'nde kimler yer alacak? PM seçimleri çarşaf liste usulüyle yapılacak! Özgür Özel'e karşı anahtar liste hamlesi

09:506/04/2025, Pazar
G: 6/04/2025, Pazar
Yeni Şafak
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<p>CHP Parti Meclisi</p>
CHP Parti Meclisi

​Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 21. Olağanüstü Kurultayı, bugün Ankara'daki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Özgür Özel'in rakipleri Ümit Uysal ve Berhan Şimşek oldu. Toplam 1368 delegenin oy kullanacağı kurultayda yeni genel başkanın yanı sıra 60 üyeli Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) da yeniden şekillenecek. CHP yönetimi, PM için çarşaf liste yöntemiyle seçim yapılmasına karar verdi. Özel’in bir anahtar liste ile delegelere yön göstermesi bekleniyor. Peki CHP Parti Meclisi'nde (PM) hangi isimler var?

Cumhuriyet Halk Partisi, 21. Olağanüstü Kurultayı’nı bugün Ankara’da topluyor. Kurultayda genel başkanlık için üç aday yarışacak, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu da yeniden belirlenecek. Edinilen bilgiye göre, Kurultayda Divan Başkanlığına Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu önerilecek. Toplam 1368 delegenin oy kullanacağı kurultayda yeni genel başkanın yanı sıra 60 üyeli Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) da yeniden şekillenecek.


CHP Parti Meclisi'nde (PM) hangi isimler var?

Kurultayın asıl rekabetinin ise Parti Meclisi'nde yaşanması beklenirken; CHP yönetimi, PM için çarşaf liste yöntemiyle seçim yapılmasına karar verdi. Ancak Özgür Özel’in bir anahtar liste ile delegelere yön göstermesi bekleniyor. Gazete Gazete Oksijen'de yer alan habere göre, CHP Parti Meclisi'nde yer alacak isimler belli oldu. CHP Parti Meclisi'nde şu isimler yer alıyor

GÖKAN ZEYBEK

ÖZGÜR KARABAT

BEDİRHAN BERK DOĞRU

OZAN IŞIK

DENİZ YÜCEL

GAMZE TAŞCIER

MURAT BAKAN


SUAT ÖZÇAĞDAŞ

CEM AYDIN

BAKİ AYDÖNER

ENSAR AYTEKİN

M. GÜL ÇİFTCİ BİNİCİ

SELİN SAYEK BÖKE

CANAN TAŞER

PINAR UZUN OKAKIN

MAHİR YÜKSEL

ERHAN ADEM

BURHANETTİN BULUT

ECEVİT KELEŞ

ALİ ABBAS ERTÜRK

HİKMET ERBİLGİN

ALİ HAYDAR FIRAT

BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU

HÜSEYİN YAŞAR

BERKER ESEN

ULAŞ KARASU

MÜSLİM SARI

DENİZ YAVUZYILMAZ

ZELİHA AKSAZ ŞAHBAZ

ÖZGÜR CEYLAN

HİKMET YALIM HALICI

ERBİL AYDINLIK

SEVGİ KILIÇ

YALÇIN GÖRGÖZ

ORHAN SARIBAL

TURGAY ÖZCAN

MELİSA UĞRAŞ

MEHMET TÜM

ALİ HAYDAR HAKVERDİ

SİNEM KIRÇİÇEK

SEMRA DİNÇER

HÜSEYİN CAN GÜNER

AHMET HAKAN UYANIK

ŞENGÜL YEŞİLDAL

EMİN UMUT DİKİLİ

NAZAN GÜNEYSU

KOZA YARDIMCI

MEHMET ALKIN DENİZASLANI

YANKI BAĞCIOĞLU

YALÇIN KARATEPE

VOLKAN DEMİR

BARAN BOZOĞLU

İLHAN UZGEL

GÜLŞAH DENİZ ATALAR

ARMAĞAN ERDOĞAN

GÖKÇE GÖKÇEN

AYLİN NAZLIAKA

SANİYE BARUT

GONCA YELDA ORHAN

GİZEM COŞKUN

#CHP
#Chp Parti Meclisi
#Özgür Özel

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CHP Parti Meclisi'nde kimler yer alacak? PM seçimleri çarşaf liste usulüyle yapılacak! Özgür Özel'e karşı anahtar liste hamlesi