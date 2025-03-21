Cuma namazının saati, camilere gitmek isteyenler için merak konusu oldu. Cuma namazı, Müslümanlar için manevi olarak özel bir gün olmasının yanı sıra, belirli saatlerde eda edilmesi gereken bir ibadet olarak da dikkat çekiyor. Diyanet, her hafta ülke genelinde farklı iller için Cuma namazı vakitlerini açıklıyor. Ancak bu haftaki namaz saatleri, bazı illerde farklılık gösterebilir. Hangi şehirde, Cuma namazı saati kaçta? Diyanet'in resmi takviminden öğrenilen bu bilgiler, ibadet için hazırlık yapan Müslümanların doğru saatte camilerde buluşabilmesi adına oldukça önemli. İşte İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 21 Mart 2025 tarihinde tüm illerde kılınacak cuma namazı vakitleri...

1 /7 Vatandaşlar erken saatlerden itibaren ‘’Cuma namazı saat kaçta kılınacak?’’ sorusu araştırmaya başladı. Binlerce kişi ikamet ettiği ilin namaz vaktine göre Cuma namazlarını kılmak için camilere gidecekler. Peki, iller için 14 Mart cuma namazı kaçta kılınacak? İşte, Diyanet İşleri tarafından açıklanan 14 Mart 2025 Cuma namazı saatleri...

2 /7 Cuma namazı vakitleri (21 Mart 2025)

İSTANBUL: 13:16 ANKARA:13:01 İZMİR: 13:24 ADANA: 12:51 BURSA: 13:16 KOCAELİ: 13:13































































































3 /7 CUMA NAMAZI NE KADAR SÜRER?

Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Cuma namazının kaç dakika süreceği, namaza giden kişinin zühr-ü ahr gibi namazları kılıp kılmamasına da bağlıdır.







4 /7 TÜM İLLERDE CUMA NAMAZI VAKİTLERİ

5 /7 CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazının farzı iki rekattır. Bunun yanında farzdan önce dört rekat, farzdan sonra dört rekat olmak üzere sekiz rekat da sünneti vardır. İmam Ebû Yusuf'a ve İmam Muhammed'e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekat olmak üzere toplam altı rekattır. Bu görüşün Hz. Ali'den rivayet edildiği nakledilmektedir.

6 /7 CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma namazı kılınırken ilk sünnet tıpkı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sünnetin ardından imam-hatip minbere çıkarak oturur. Müezzin, iç ezanı okur. Ezandan sonra imam-hatip kalkarak iki kısımdan oluşan hutbeyi okur. Hutbede cemaati dinî konularda bilgilendirici ve yönlendirici konuşma yapar. Hutbe okunduktan sonra imam-hatip minberden inerek cemaatin önüne geçer ve cemaate iki rekat Cuma namazı kıldırır. İmam-hatip, Cuma namazının farzına ve cemaate imam olmaya, cemaat de Cuma namazına niyet eder. Niyet ederken:"Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir. Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir.















