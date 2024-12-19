2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun üçüncü toplantısı sona erdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Hem çalışanlarımızın refahını artırarak enflasyona ezdirmeyecek hem de işverenlerimizin rekabet gücünü koruyacağız" ifadelerini kullandı. Komisyonun bir sonraki adımda yeni asgari ücreti netleştirmesi ve kamuoyuna duyurması bekleniyor. Çalışmalar, hem işçi hem işveren taraflarının talepleri dikkate alınarak sürdürülüyor.
Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor. İlk toplantısını 10 Aralık'ta, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın başkanlığında Bakanlık binasında yaptı. Taraflar, toplantıda işçi ve işveren taleplerini yeniden değerlendirdi. Komisyonun, önümüzdeki günlerde yeni asgari ücreti belirleyerek kamuoyuna açıklaması bekleniyor.
Son dakika haberi.. 2025 yılı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun üçüncü toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında sona erdi.
Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025’te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını 10 Aralık, ikinci toplantısını 16 Aralık’ta gerçekleştirmişti. İlk toplantıda işçi ve işveren heyetleri görüşlerini komisyona bildirirken, ikinci toplantıda ise Hazine ve Maliye Bakanlığı verileri, Ticaret Bakanlığı verileri ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri masaya yatırılmıştı.
ÜÇÜNCÜ TOPLANTI BAKAN IŞIKHAN’IN BAŞKANLIĞINDA BAŞLADI
Komisyonun üçüncü toplantısı, saat 11.30’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın başkanlığında başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliği yaptığı toplantıda işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) temsil ediyor. Komisyonun son toplantısı olması beklenen görüşmelerde işveren ve işçi taraflarının asgari ücret için tekliflerini sunması bekleniyor.
"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA HEM RAKAM HEM SONUÇ GELİR DİYE DÜŞÜNÜYORUZ"
TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ağar'ın açıklamaları şöyle:
Olağanüstü bir çağrım oldu. Burada bulunduk. Bazen sancılı, bazen hayırlı olur. Temennimiz hayırlı olması. Başkanlar Kurulu yaptık. Kurulun tek tek görüşlerini aldık, 11:30'da da toplantıya katıldık. Komisyon toplantısında rakam olarak hiçbir şey gündeme gelmedi. Basın kamuoyu neden Türk-İş rakam açıklamıyor diyor.
Görüşlerimizi sunduk, geçim şartlarını sunduk. Biz para talep eden tarafız, dolayısıyla hükümetin bir rakam söylemesi gerekiyor. Gerçekleşen enflasyonun hiçbir sonuç getirmeyeceğini söyledik. 8 milyonluk asgari ücretli kirasını, tenceresini kaynatsın ödesin diye gündeme getirdik. Söylediklerimizden hemen hemen rakam çıkıyor. Bu kadar giderleri saymama rağmen, bu giderlerin çok büyük maliyet olduğunu hepimiz biliyoruz. Bakanımız görüşlerimizi aldı. Görüşmeler değerlendirilecek, önümüzdeki hafta hem rakam hem sonuç gelir diye düşünüyoruz. Temennimiz milletin kabul edebileceği bir ücrettir. Hem insanlarımız hem kamuoyu asgari ücretin iyi olduğundan bahseder. Bir yıldan beri 17 bin liraya çalışan arkadaşlarımızın alım gücü 17 binden 11 bin liraya düşmüş. İnsanların yüzünü güldürmek lazım. Temennimiz oy birliğiyle olsun.
Asgari ücret düşük olursa 1 yıl daha geçinemeyiz. Yıllarca çalışan işçi arkadaşlarımızın hala asgari ücretle çalıştığını biliyoruz.
BAKAN IŞIKHAN: ÇALIŞANLARIMIZN REFAHINI ARTIRARAK ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin üçüncü toplantısına ilişkin açıklama yaptı.
Bakan Işıkhan'ın açıklaması şöyle:
Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını uzlaşı ve istişare zemininde yürütüyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz 3’üncü toplantıda işçi ve işveren temsilcilerimiz ile Bakanlığımızda bir araya geldik.
2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme sürecinde hem çalışanlarımızın refahını artırarak enflasyona ezdirmeyecek hem de işverenlerimizin rekabet gücünü koruyacağız.
ZAM ORANI NE OLACAK?
Zam oranına ilişkin olarak uzman, ekonomist, işçi tarafının farklı farklı tahminleri bulunuyor. Genel manada yüzde 25'ten başlayıp oluşması beklenen yüzde 45 civarındaki enflasyon oranı ve refah payının eklenmesiyle birlikte zammın yapılması tahmin ediliyor. Net bir zam oranını tahmin etmek oldukça zor ve uzmanlar geniş bir aralıkta tahmin belirtme yöntemini kullanarak ihtimal artırarak oran tutturmaya çalışıyor.
TAHMİNLER GERÇEKLEŞİRSE ASGARİ ÜCRET NE OLUR?
Asgari ücrete yüzde 25 zam yapılsa 21 bin 252 lira, yüzde 30 zam yapılsa 22 bin 102 lira, yüzde 40 zam olsa 23 bin 802 lira, yüzde 45 zam yapılsa 24 bin 652 lira yüzde 50 zam olursa 25503 lira ediyor.