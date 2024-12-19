"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA HEM RAKAM HEM SONUÇ GELİR DİYE DÜŞÜNÜYORUZ"

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ağar'ın açıklamaları şöyle:

Olağanüstü bir çağrım oldu. Burada bulunduk. Bazen sancılı, bazen hayırlı olur. Temennimiz hayırlı olması. Başkanlar Kurulu yaptık. Kurulun tek tek görüşlerini aldık, 11:30'da da toplantıya katıldık. Komisyon toplantısında rakam olarak hiçbir şey gündeme gelmedi. Basın kamuoyu neden Türk-İş rakam açıklamıyor diyor.

Görüşlerimizi sunduk, geçim şartlarını sunduk. Biz para talep eden tarafız, dolayısıyla hükümetin bir rakam söylemesi gerekiyor. Gerçekleşen enflasyonun hiçbir sonuç getirmeyeceğini söyledik. 8 milyonluk asgari ücretli kirasını, tenceresini kaynatsın ödesin diye gündeme getirdik. Söylediklerimizden hemen hemen rakam çıkıyor. Bu kadar giderleri saymama rağmen, bu giderlerin çok büyük maliyet olduğunu hepimiz biliyoruz. Bakanımız görüşlerimizi aldı. Görüşmeler değerlendirilecek, önümüzdeki hafta hem rakam hem sonuç gelir diye düşünüyoruz. Temennimiz milletin kabul edebileceği bir ücrettir. Hem insanlarımız hem kamuoyu asgari ücretin iyi olduğundan bahseder. Bir yıldan beri 17 bin liraya çalışan arkadaşlarımızın alım gücü 17 binden 11 bin liraya düşmüş. İnsanların yüzünü güldürmek lazım. Temennimiz oy birliğiyle olsun.

Asgari ücret düşük olursa 1 yıl daha geçinemeyiz. Yıllarca çalışan işçi arkadaşlarımızın hala asgari ücretle çalıştığını biliyoruz.