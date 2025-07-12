Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi açıklama canlı yayın izle: Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 Temmuz son dakika açıklaması

GÖZLER CUMARTESİ'DE

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumartesi günü önemli ve tarihi bir açıklamada bulunacağının bilgisini de paylaşan Çelik, "Cumhurbaşkanımıza ve Bahçeli'ye olağanüstü bir güven var. Destekleri de eleştirileri de değerlendiriyoruz. Kamuoyunun bildiği, bilmediği bir takım provokasyonlarla uğraşıyoruz. Önemli olan devlet ve millet için doğru olanı yapmayı sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanımız cumartesi sabahı tarihi bir açıklama yapacak" şeklinde konuştu.