DeepSeek AI Nedir?





DeepSeek AI, Çin merkezli bir yapay zeka araştırma laboratuvarıdır ve özellikle yapay zeka tabanlı dil modelleri geliştirme alanında uzmanlaşmıştır. Şirketin temel amacı, yapay genel zeka (AGI) geliştirmek ve bu süreçte daha yüksek performanslı, hızlı ve etkili dil modelleri sunmaktır. DeepSeek AI, yapay zeka ve dil işleme teknolojilerini açık kaynak olarak geliştirmesiyle tanınır.





2023 yılında kurulan DeepSeek AI, özellikle matematik, kodlama ve mantıksal düşünme gibi spesifik alanlarda üstünlük sağlamayı hedeflemektedir. Bu yaklaşım, onu yalnızca genel bir dil modeli değil, aynı zamanda teknik uzmanlık gerektiren görevlerde bir çözüm ortağı haline getirir.



