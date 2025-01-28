Düşük maliyetle yapay zeka modeli geliştiren Çinli girişim DeepSeek, Silikon Vadisi'nde şok etkisi meydana getirdi. Düşük maliyetle yapay zeka modeli geliştiren DeepSeek, 671 milyar parametreli bir modeli eğitmek için 2048 adet Nvidia H800 ve sadece 5,6 milyon dolar kullandığını açıklamıştı. Peki Deepseek Türkiye'de kullanılabiliyor mu?
Çin'in yapay zeka (AI) uygulaması DeepSeek, ChatGPT ve diğer rakiplerini geride bırakarak ABD, İngiltere ve Çin'de Apple cihazlarında en çok indirilen ücretsiz uygulama haline geldi. DeepSeek mobil uygulaması, 25 Ocak'a kadar 1,6 milyon kez indirildi ve Avustralya, Kanada, Çin, Singapur, ABD ve Birleşik Krallık'taki iPhone uygulama mağazalarında bir numaraya yerleşti. Peki, DeepSeek nedir, nasıl kullanılır ve ücretsiz mi?
DeepSeek, büyük veri analizi ve arama motoru teknolojilerini bir araya getirerek, kullanıcılara hızlı ve etkili bir şekilde veri sunmayı amaçlayan bir platformdur. Akademisyenlerden gazetecilere, e-ticaret uzmanlarından pazarlama profesyonellerine kadar geniş bir kitleye hitap eden bu araç, özellikle detaylı analiz gerektiren projelerde büyük avantaj sağlar. Peki Deepseek ücretli mi?
Deepseek ücretli mi ücretsiz mi?
DeepSeek, kullanıcılarına hem ücretsiz hem de ücretli hizmetler sunan bir platformdur. Ücretsiz sürüm, temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik bir başlangıç sunarken, profesyonel kullanıcılar için tasarlanan premium paketler daha kapsamlı özellikler içerir.
Apple'ın iPhone indirme listelerinde zirveye yerleşen DeepSeek, son yapay zeka modelinin düşük maliyetle ve az sayıda çip ile geliştirildiğini duyurmuştu.
DeepSeek, 671 milyar parametreli bir modeli eğitmek için 2048 adet Nvidia H800 ve sadece 5,6 milyon dolar kullandığını açıklamıştı.
Deepseek Türkiye'de kullanılıyor mu?
DeepSeek Türkiye'de kullanılabilir durumda. DeepSeek'in yapay zeka platformu, Apple App Store üzerinden indirilebilir ve Türkçe dil desteği sunmaktadır.
Deepseek sabihi kim?
Deepseek’in kurucusu 1985 doğumlu Liang Wenfeng, Zhejiang Üniversitesi'nden elektronik ve bilgi mühendisliği alanında lisans ve yüksek lisans dereceleri sahibi. Şirketi, 10 milyon yuan (1,4 milyon dolar) kayıtlı sermayeyle kurdu.
20 Ocak 2025'te Liang, Pekin'de Çin Başbakanı Li Qiang'ın ev sahipliği yaptığı bir sempozyuma katıldığında ulusal ve uluslararası medyanın ilgisini çekti . Sektör uzmanı olarak kabul edilen Liang, hükümetin konuyla ilgili çalışmalarına ilişkin bir rapor için önerilerde bulundu. Liang'ın katılımı DeepSeek'in artan önemini yansıtıyordu ve yapay zekanın Çin için ulusal bir stratejik öncelik olduğunu yeniden doğruladı.