Çin'in yapay zeka (AI) uygulaması DeepSeek, ChatGPT ve diğer rakiplerini geride bırakarak ABD, İngiltere ve Çin'de Apple cihazlarında en çok indirilen ücretsiz uygulama haline geldi. DeepSeek mobil uygulaması, 25 Ocak'a kadar 1,6 milyon kez indirildi ve Avustralya, Kanada, Çin, Singapur, ABD ve Birleşik Krallık'taki iPhone uygulama mağazalarında bir numaraya yerleşti. Peki, DeepSeek nedir, nasıl kullanılır ve ücretsiz mi?